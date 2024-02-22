Будет как шелковое: 5 неочевидных моментов, на которые стоит обратить внимание для гладких волос

Если волосы находятся в не слишком хорошем состоянии, для этого есть множество причин. Виноватой может быть вода, полотенце или даже наволочка.

Какие еще неочевидные факторы могут влиять на красоту локонов и как сделать их гладкими и красивыми, рассказываем далее.

К теме Главный тренд церемонии BAFTA: какую модную прическу для красной дорожки выбрали мировые звезды

Правильно выбирайте средства для укладки

Укладка волос без фиксации, кажется, бесполезной работой, поэтому советы экспертов отказаться от спреев и лаков могут показаться странными. На самом же деле здесь все логично: подобные средства часто содержат спирты, что сильно подсушивают волосы, делают их ломкими и тусклыми. Вместо них в уход лучше добавить средства с функцией термозащиты.

Смените полотенце

Идеальное полотенце для волос не травмирует локоны жестким ворсом и быстро впитывает лишнюю влагу. Старые добрые махровые полотенца, закрученные по типу тюрбана, никак не подходят под это описание.

Чтобы волосы были более гладкими, эксперты советуют использовать полотно из микрофибры. Эта мягкая ткань не повреждает пряди, препятствует спутыванию, уменьшает пушистость и сокращает время сушки.

Выбирайте шелковую наволочку

Конечно, одна-единственная наволочка не изменит ваши волосы до неузнаваемости, но все же бонусы она дает ощутимые. Например, это возможность просыпаться с гладкими локонами, а не со спутанными волосами.

Шелковая наволочка уменьшает трение и препятствует спутыванию волос во время сна. А еще таким незатейливым способом можно предотвратить ломкость, которая часто считается следствием беспокойного сна.

Обращайте внимание на воду

Жесткая водопроводная вода может привести к нежелательным последствиям, начиная с ломкости и заканчивая выпадением волос. Эксперты советуют установить специальное оборудование для фильтрования воды, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Если с фильтром пока не складывается, можно попробовать ополаскивать волосы водой с добавлением уксуса. Это не избавит от проблемы полностью, но хотя бы немного нивелирует пагубное влияние.

Бережно укладывайте локоны бережно

Свести горячую укладку к минимуму – это лучшее, что можно сделать для здоровья и блеска локонов. Кстати, обычная сушка феном в этот пункт не попадает – для нее достаточно "среднего", щадящего температурного режима.

В любом случае, сушите ли вы волосы теплым воздухом или укладываете горячими щипцами, используйте термозащиту. Выбирайте средство с учетом типа и состояния волос, например: масло подойдет для сильно поврежденных и сухих, а спрей – для жирных или тонких локонов.