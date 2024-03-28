Каждый прием пищи будет особенным: как правильно сервировать стол

Кажется, что нет ничего сложного в сервировке стола. Все должно быть интуитивно понятным. Но на самом деле эта привычная процедура имеет свои секреты.

Какие основы стоит знать, чтобы правильно накрыть стол для разных ситуаций, от обычного семейного ужина до праздничного застолья, рассказываем далее.

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Почему сервировка стола важна

Может казаться, что сервировка стола имеет мало смысла. На вкус еды это же никак не повлияет. Однако на самом деле хорошо накрытый стол означает, что вы цените всех, кто за ним сидит.

Таким образом вы также зададите общий тон угощения. Застолье будет более приятным, а накрытый стол может улучшить вид самой еды.

Основные инструкции по сервировке стола

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Знание, как накрыть стол для любого приема пищи, пригодится, когда придется готовиться к более праздничным угощениям. По сути, базовая сервировка стола – это основа любого застолья.

Чтобы воплотить основные инструкции по сервировке стола:

Положите салфетку на стол.

Поставьте необходимые тарелки на середину салфетки.

Положите еще одну салфетку слева от тарелки.

Положите вилку на салфетку слева.

Справа от тарелки положите нож ближе к тарелке. Лезвие должно быть направлено внутрь. Добавьте ложку справа от ножа.

Поставьте стакан для воды чуть выше и правее тарелки. Слегка выше стакана поставьте бокал для вина или другого напитка.

Как может выглядеть накрытый стол: смотрите фото

Кроме того, выкладывайте только ту посуду, которую вы собираетесь использовать. Не нужно ставить весь набор столовых принадлежностей. К примеру, если вы подаете только белое вино, бокал для красного – не нужен. Точно так же, если супа нет, пропустите глубокую тарелку и ложку. Однако если вы подаете стейк или любой другой большой кусок мяса, желательно добавить специальные ножи.

Вместе с тем, если вы используете отдельные солонки и перечницы для каждого гостя, поставьте их в верхней части салфетки. Иначе их можно расположить возле центра стола или, если используете длинный прямоугольный стол, разместить посередине каждого края.

