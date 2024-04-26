Какие привычки практикуют самые счастливые женщины в мире и чему у них можно поучиться, рассказываем далее.

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Они говорят "нет" вещам, которые не приносят им радость

Если вы делаете то, чего не хотите, просто потому, что вам неудобно говорить "нет", пришло время принять новый образ мышления. Самые счастливые женщины отдают предпочтение себе, отказываясь от любого события или услуги, что не интересует их, и делают это, не чувствуя себя плохо.

Если вы постоянно делаете то, чего не хотите, начните практиковать искусство отказывать и посмотрите, насколько вы будете чувствовать себя счастливее.

Они ставят на первое место свое здоровье

Вам необязательно быть фанаткой фитнеса или здоровой пищи, чтобы быть счастливой, но подпитка своего тела и мозга большим количеством питательных веществ и регулярное движение являются ключевыми факторами нашего общего счастья.

Самые счастливые женщины находят время для движения, придерживаются здоровых привычек в питании, заботятся о своем психическом здоровье и виде, чтобы чувствовать себя хорошо как снаружи, так и внутри.

Однако секрет счастья не просто в повторении всего этого, а в том, чтобы прислушиваться к своему телу и беспокоиться об этом.

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Если вы часто беспокоитесь о том, что кто-то на вас сердится, или чрезмерно анализируете то, что вы сделали или сказали, пришло время очистить свои мысли.

Негативные размышления могут способствовать развитию тревоги и депрессии, поэтому не тратьте время на чрезмерный анализ, беспокоясь о потенциальных последствиях, которые не являются реальностью, или о том, как к вам относятся другие.

Быть счастливой – это выбор / Фото Freepik

Когда кто-то подрезает их на автостраде или разговаривает с ними грубо, счастливые женщины оставляют это человеку, у которого плохой день, а не переносят на себя. Таким образом они экономят себе много энергии, избегая ненужной душевной боли и обид.

Они сталкиваются со своими проблемами

Кажется, что неприятные разговоры и сложные ситуации легче обойти, чем решить, но счастливые женщины не избегают проблем. Независимо от того, что произошло, они решают ситуации, которые в противном случае отягощали бы их разум. Такие женщины знают, что бегство от проблем ничего не решит – счастье является результатом спокойного ума.

Они не соревнуются ни с кем, кроме самих себя

С постоянным использованием социальных сетей, нереалистичными стандартами красоты и давлением производительности, неудивительно, что мы становимся жертвами игры в сравнение. Однако самые счастливые женщины стремятся быть лучше, чем они были вчера. Вместо того чтобы соревноваться с женщинами вокруг, они используют чужие успехи для вдохновения и празднуют победы без ревности.

Если вам трудно не сравнивать себя, попробуйте практиковать благодарность и проявляйте сострадание к себе. Обратите внимание на то, насколько вы уже замечательные, и посмотрите на зависть как на зеркало того, чего вы хотите, а не на то, что есть у других людей, а не у вас.