Які звички практикуючи найщасливіші жінки у світі та чому у них можна повчитися, розповідаємо далі.

До теми Енергії стане більше: 7 корисних звичок для гарного самопочуття навесні

Вони кажуть "ні" речам, які не приносять їм радість

Якщо ви робите те, чого не хочете, просто тому, що вам незручно говорити "ні", настав час прийняти новий спосіб мислення. Найщасливіші жінки віддають перевагу собі, відмовляючись від будь-якої події чи послуги, що не цікавить їх, і роблять це, не почуваючись погано.

Якщо ви постійно робите те, чого не хочете, почніть практикувати мистецтво відмовляти й подивіться, наскільки ви почуватиметеся щасливішими.

Вони ставлять на перше місце своє здоров'я

Вам не обов’язково бути фанаткою фітнесу чи здорової їжі, щоб бути щасливою, але підживлення свого тіла та мозку великою кількістю поживних речовин і регулярний рух є ключовими факторами нашого загального щастя.

Найщасливіші жінки знаходять час для руху, дотримуються здорових звичок у харчуванні, дбають про своє психічне здоров’я та вигляд, щоб почуватися добре як зовні, так і всередині.

Однак секрет щастя не просто в повторенні всього цього, а в тому, щоб дослухатися до свого тіла та турбуватися про цього.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Вони не сприймають усе на свій рахунок

Якщо ви часто турбуєтеся про те, що хтось на вас сердиться, чи надмірно аналізуєте те, що ви зробили чи сказали, настав час очистити свої думки.

Негативні роздуми можуть сприяти розвитку тривоги та депресії, тож не витрачайте час на надмірний аналіз, турбуючись про потенційні наслідки, які не є реальністю, або про те, як до вас ставляться інші.

Бути щасливою – це вибір / Фото Freepik

Коли хтось підрізає їх на автостраді або розмовляє з ними грубо, найщасливіші жінки залишають це людині, у якої поганий день, а не переносять на себе. Таким чином вони економлять собі багато енергії, уникаючи непотрібного душевного болю та образ.

Вони стикаються зі своїми проблемами

Здається, що неприємні розмови та складні ситуації легше обійти, ніж вирішити, але найщасливіші жінки не уникають проблем. Незалежно від того, що сталося, вони розв'язують ситуації, які в іншому випадку обтяжували б їх розум. Такі жінки знають, що втеча від проблем нічого не вирішить – щастя є результатом спокійного розуму.

Вони не змагаються ні з ким, крім самих себе

З постійним використанням соціальних мереж, нереалістичними стандартами краси та тиском продуктивності, не дивно, що ми стаємо жертвами гри в порівняння. Проте найщасливіші жінки прагнуть бути кращими, ніж вони були вчора. Замість того, щоб змагатися з жінками довкола, вони використовують чужі успіхи для натхнення та святкують перемоги без ревнощів.

Якщо вам важко не порівнювати себе, спробуйте практикувати вдячність і виявляйте співчуття до себе. Зверніть увагу на те, наскільки ви вже чудові, і подивіться на заздрість як на дзеркало того, чого ви прагнете, а не на те, що є в інших людей, а не у вас.