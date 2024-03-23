Как правильно ухаживать за руками, чтобы в домашних условиях вернуть им юный и свежий вид, рассказываем далее.

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Что старит руки

Руки – это та часть тела, о которой часто забывают, особенно что касается защиты от солнца. Это приводит к тому, что с возрастом кожа на руках истончается и теряет упругость.

Легко забыть, что наши руки так же видны внешнему миру, как и наши лица, но, приложив определенные усилия для ухода за руками, мы можем гарантировать, что они не выдадут ваш возраст,

– говорит врач Джоди Логерфо.

По ее словам, самая главная причина, по которой руки выдают возраст, – это результат незащищенного пребывания на солнце. УФ-излучение приводит к фотостарению рук, так же как и лица, с морщинами, потерей объема, сухостью и шероховатостью, видимыми венами, веснушками и солнечными пятнами, легкими синяками и предраковыми или раковыми новообразованиями.

Используйте антивозрастные сыворотки

Чтобы сохранить молодость рук, можно использовать антивозрастные сыворотки, содержащие ретинол, витамин С, ниацинамид, гликолевую и гиалуроновую кислоту.

Наносите их на тыльную сторону рук, так же как на лицо,

– советует дерматолог Эрика Лурен.

Увлажняйте руки ежедневно

Никогда не поздно начать увлажнять кожу. Это не только может предотвратить старение в будущем, но и вернет назад часть уже нанесенного вреда.

После нанесения сыворотки нанесите насыщенный ночной крем или лосьон, содержащий керамиды.

Он действует как естественный раствор между кирпичиками клеток нашей кожи, сохраняя их неповрежденными и увлажненными,

– говорит Лурен.

Кроме того, она рекомендует выбирать кремы с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота, глицерин или масло ши, чтобы кожа оставалась увлажненной и эластичной.

Наносите солнцезащитный крем

Защита от солнца, включая солнцезащитные кремы и защитную одежду, является первой линией защиты рук от фотостарения.

Не забывайте ежедневно, даже в пасмурные дни, наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF 30 или выше) на лицо, шею и руки,

– замечает Джоди Логерфо.

Неухоженные руки могут добавить несколько лишних лет / Фото Freepik

Удаляйте омертвевшие клетки кожи

Регулярно отшелушивайте руки, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и сделать ее более свежей и гладкой.

Вы можете использовать нежные скрабы или химические средства для отшелушивания, содержащие альфа-гидроксикислоты (AHA) или бета-гидроксикислоты (BHA),

– объясняет Лурен.

Надевайте перчатки

Старайтесь надевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки от агрессивных химикатов, моющих средств и горячей воды во время работы дома. Также следует обязательно носить перчатки в холодное время года, чтобы сохранить нежную кожу рук.

Избегайте обезвоживания

Восемь стаканов воды в день помогут вашим рукам выглядеть молодыми и здоровыми.

Пейте много воды в течение дня, чтобы кожа оставалась увлажненной изнутри,

– отмечает Лурен.

Делайте массаж

Массаж после маникюра кажется совсем не обязательной опцией, однако это не так. Он стимулирует кровообращение, способствует лимфодренажу и улучшает общий вид рук.