Як правильно доглядати за руками, щоб в домашніх умовах повернути їм юний та свіжий вигляд, розповідаємо далі.

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Що старить руки

Руки – це та частина тіла, про яку часто забувають, особливо що стосується захисту від сонця. Це призводить до того, що з віком шкіра на руках стоншується і втрачає пружність.

Легко забути, що наші руки так само видно зовнішньому світу, як і наші обличчя, але, доклавши певних зусиль для догляду за руками, ми можемо гарантувати, що вони не видадуть ваш вік,

– каже лікарка Джоді Логерфо.

За її словами, найголовніша причина, з якої руки видають вік, – це результат незахищеного перебування на сонці. УФ-випромінювання призводить до фотостаріння рук, так само як і обличчя, зі зморшками, втратою об'єму, сухістю та шорсткістю, видимими венами, ластовинням і сонячними плямами, легкими синцями та передраковими або раковими новоутвореннями.

Використовуйте антивікові сироватки

Щоб зберегти молодість рук, можна використовувати антивікові сироватки, що містять ретинол, вітамін С, ніацинамід, гліколеву та гіалуронову кислоту.

Наносьте їх на тильну сторону рук, так само як на обличчя,

– радить дерматологиня Еріка Лурен.

Зволожуйте руки щодня

Ніколи не пізно почати зволожувати шкіру. Це не тільки може запобігти старінню в майбутньому, а й поверне назад частину вже завданої шкоди.

Після нанесення сироватки нанесіть насичений нічний крем або лосьйон, що містить кераміди.

Він діє як природний розчин між цеглинками клітин нашої шкіри, зберігаючи їх неушкодженими та зволоженими,

– каже Лурен.

Крім того, вона рекомендує обирати креми з такими інгредієнтами, як гіалуронова кислота, гліцерин або олія ши, щоб шкіра залишалася зволоженою та еластичною.

Наносьте сонцезахисний крем

Захист від сонця, включно із сонцезахисними кремами та захисним одягом, є першою лінією захисту рук від фотостаріння.

Не забувайте щодня, навіть у похмурі дні, наносити сонцезахисний крем широкого спектра дії (SPF 30 або вище) на обличчя, шию і руки,

– зауважує Джоді Логерфо.

Недоглянуті руки можуть додати кілька зайвих років / Фото Freepik

Видаляйте змертвілі клітини шкіри

Регулярно відлущуйте руки, щоб видалити змертвілі клітини шкіри та зробити її більш свіжою й гладкою.

Ви можете використовувати ніжні скраби або хімічні засоби для відлущування, що містять альфа-гідроксикислоти (AHA) або бета-гідроксикислоти (BHA),

– пояснює Лурен.

Одягайте рукавички

Намагайтеся надягати гумові рукавички, щоб захистити руки від агресивних хімікатів, мийних засобів та гарячої води під час роботи вдома. Також слід обов'язково носити рукавички в холодну пору року, щоб зберегти ніжну шкіру рук.

Уникайте зневоднення

Вісім склянок води на день допоможуть вашим рукам виглядати молодими та здоровими.

Пийте багато води протягом дня, щоб шкіра залишалася зволоженою зсередини,

– наголошує Лурен.

Робіть масаж

Масаж після манікюру здається зовсім не обов'язковою опцією, проте це не так. Він стимулює кровообіг, сприяє лімфодренажу та покращує загальний вигляд рук.