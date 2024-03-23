Кожа будет оставаться нежной и молодой: дерматологи рассказали, как правильно ухаживать за руками
Источник:First For Women
Руки - первыми выдают возраст, поэтому важно заботиться об их нежной коже, чтобы дольше сохранить молодость и красоту.
Как правильно ухаживать за руками, чтобы в домашних условиях вернуть им юный и свежий вид, рассказываем далее.
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Что старит руки
Руки – это та часть тела, о которой часто забывают, особенно что касается защиты от солнца. Это приводит к тому, что с возрастом кожа на руках истончается и теряет упругость.
Легко забыть, что наши руки так же видны внешнему миру, как и наши лица, но, приложив определенные усилия для ухода за руками, мы можем гарантировать, что они не выдадут ваш возраст,
– говорит врач Джоди Логерфо.
По ее словам, самая главная причина, по которой руки выдают возраст, – это результат незащищенного пребывания на солнце. УФ-излучение приводит к фотостарению рук, так же как и лица, с морщинами, потерей объема, сухостью и шероховатостью, видимыми венами, веснушками и солнечными пятнами, легкими синяками и предраковыми или раковыми новообразованиями.
Используйте антивозрастные сыворотки
Чтобы сохранить молодость рук, можно использовать антивозрастные сыворотки, содержащие ретинол, витамин С, ниацинамид, гликолевую и гиалуроновую кислоту.
Наносите их на тыльную сторону рук, так же как на лицо,
– советует дерматолог Эрика Лурен.
Увлажняйте руки ежедневно
Никогда не поздно начать увлажнять кожу. Это не только может предотвратить старение в будущем, но и вернет назад часть уже нанесенного вреда.
После нанесения сыворотки нанесите насыщенный ночной крем или лосьон, содержащий керамиды.
Он действует как естественный раствор между кирпичиками клеток нашей кожи, сохраняя их неповрежденными и увлажненными,
– говорит Лурен.
Кроме того, она рекомендует выбирать кремы с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота, глицерин или масло ши, чтобы кожа оставалась увлажненной и эластичной.
Наносите солнцезащитный крем
Защита от солнца, включая солнцезащитные кремы и защитную одежду, является первой линией защиты рук от фотостарения.
Не забывайте ежедневно, даже в пасмурные дни, наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF 30 или выше) на лицо, шею и руки,
– замечает Джоди Логерфо.
Неухоженные руки могут добавить несколько лишних лет / Фото Freepik
Удаляйте омертвевшие клетки кожи
Регулярно отшелушивайте руки, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и сделать ее более свежей и гладкой.
Вы можете использовать нежные скрабы или химические средства для отшелушивания, содержащие альфа-гидроксикислоты (AHA) или бета-гидроксикислоты (BHA),
– объясняет Лурен.
Надевайте перчатки
Старайтесь надевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки от агрессивных химикатов, моющих средств и горячей воды во время работы дома. Также следует обязательно носить перчатки в холодное время года, чтобы сохранить нежную кожу рук.
Избегайте обезвоживания
Восемь стаканов воды в день помогут вашим рукам выглядеть молодыми и здоровыми.
Пейте много воды в течение дня, чтобы кожа оставалась увлажненной изнутри,
– отмечает Лурен.
Делайте массаж
Массаж после маникюра кажется совсем не обязательной опцией, однако это не так. Он стимулирует кровообращение, способствует лимфодренажу и улучшает общий вид рук.