Кожа переживает стресс: как ухаживать за лицом во время смены сезонов
Источник:Ukr.Media
Кожа может остро реагировать на смену сезонов, поэтому важно ее готовить к этому. Особенно это касается перехода между зимой и весной, поскольку после длительных холодов она может быть истощенной.
Как восстановить кожу лица после зимы и лучше подготовить ее к приходу весны, рассказываем далее.
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Почему важно готовить кожу к весне
Кожа всегда остро реагирует на смену сезонов и переживает в эти моменты настоящий стресс. Так, зимой она становится более чувствительной и уязвимой из-за внешнего воздействия – холодный сухой воздух, мороз, солнце, перепады температур и отопление.
Совсем не удивительно, что в начале весны мы все неизбежно сталкиваемся с сухостью, повышенной чувствительностью, шелушением и землисто-серым оттенком лица, к которым может добавляться весенняя пигментация.
Кроме того, с потеплением более интенсивно "пробуждаются" сальные железы, активируется потоотделение и вырабатывается больше кожного сала.
Из-за такого большого количества вызовов для кожи важно заботиться о ней как снаружи, так и изнутри. Стоит скорректировать режим дня, оставлять достаточно времени на сон, не забывать о прогулках и умеренной физической активности. Кроме того, следует выбирать правильные уходовые средства.
Ухаживать за кожей важно независимо от времени года / Фото Freepik
Как ухаживать за кожей ранней весной
Уходовые весенние процедуры могут быть направлены на восстановление кожи и омоложение. Именно на раннюю весну, когда нет жары, лучше всего планировать пилинги, процедуры с использованием лазера и инъекции.
Также ранней весной в уходе за кожей желательно придерживаться следующих правил:
Мягко очищать кожу: использовать лучше только легкие средства без содержания спирта и агрессивных кислот.
Деликатно отшелушивать верхний слой эпидермиса, не злоупотребляя домашними пилингами и скрабами.
Заменять плотные зимние жирные кремы на увлажняющие средства.
Для устранения пигментации подбирать отбеливающие кремы.
Для выравнивания тона кожи и коррекции синяков под глазами лучше применить легкие консилеры и ВВ-кремы.
Кроме того, стоит пить достаточное количество жидкости, регулярно проветривать помещение и использовать увлажнители для воздуха.
Не надо забывать и о сбалансированном питании, а также о защите от ультрафиолета. Весеннее солнце может казаться ласковым и нежным, но это очень обманчиво.