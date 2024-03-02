Кожа переживает стресс: как ухаживать за лицом во время смены сезонов

Кожа может остро реагировать на смену сезонов, поэтому важно ее готовить к этому. Особенно это касается перехода между зимой и весной, поскольку после длительных холодов она может быть истощенной.

Как восстановить кожу лица после зимы и лучше подготовить ее к приходу весны, рассказываем далее.

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Почему важно готовить кожу к весне

Кожа всегда остро реагирует на смену сезонов и переживает в эти моменты настоящий стресс. Так, зимой она становится более чувствительной и уязвимой из-за внешнего воздействия – холодный сухой воздух, мороз, солнце, перепады температур и отопление.

Совсем не удивительно, что в начале весны мы все неизбежно сталкиваемся с сухостью, повышенной чувствительностью, шелушением и землисто-серым оттенком лица, к которым может добавляться весенняя пигментация.

Кроме того, с потеплением более интенсивно "пробуждаются" сальные железы, активируется потоотделение и вырабатывается больше кожного сала.

Из-за такого большого количества вызовов для кожи важно заботиться о ней как снаружи, так и изнутри. Стоит скорректировать режим дня, оставлять достаточно времени на сон, не забывать о прогулках и умеренной физической активности. Кроме того, следует выбирать правильные уходовые средства.

Ухаживать за кожей важно независимо от времени года / Фото Freepik

Как ухаживать за кожей ранней весной

Уходовые весенние процедуры могут быть направлены на восстановление кожи и омоложение. Именно на раннюю весну, когда нет жары, лучше всего планировать пилинги, процедуры с использованием лазера и инъекции.

Также ранней весной в уходе за кожей желательно придерживаться следующих правил:

Мягко очищать кожу: использовать лучше только легкие средства без содержания спирта и агрессивных кислот.

Деликатно отшелушивать верхний слой эпидермиса, не злоупотребляя домашними пилингами и скрабами.

Заменять плотные зимние жирные кремы на увлажняющие средства.

Для устранения пигментации подбирать отбеливающие кремы.

Для выравнивания тона кожи и коррекции синяков под глазами лучше применить легкие консилеры и ВВ-кремы.

Кроме того, стоит пить достаточное количество жидкости, регулярно проветривать помещение и использовать увлажнители для воздуха.

Не надо забывать и о сбалансированном питании, а также о защите от ультрафиолета. Весеннее солнце может казаться ласковым и нежным, но это очень обманчиво.