Простые и трендовые укладки для боб каре: примеры причесок, которые сможет повторить каждая

Стрижки боб и каре не теряют своей актуальности на протяжении многих лет, и в 2024 остаются трендовыми. Существует мнение, что такую прическу сложно укладывать, впрочем, оно ошибочно.

Конечно, короткие волосы необходимо укладывать каждый день, однако для этого не нужно специальных навыков. Достаточно овладеть круглый гребешок, а также научиться пользоваться плойкой, выпрямителями или бигуди.

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Примеры простых, но стильных укладок

Существует немало разновидностей боб каре, которое даже можно самостоятельно подстричь дома, однако следующие варианты укладок подойдут к различным стрижкам.

Ровный боб с пробором по центру

Такой вариант укладки, вероятно, является одним из самых простых, ведь достаточно выровнять волосы и сделать пробор по центру. Стоит не забывать об увлажнении, ведь тогда волосы будут иметь невероятное сияние. Кончики волос можно подкрутить внутрь с помощью круглой расчески. Чтобы укладка как можно дольше сохраняла свой вид, ее следует зафиксировать лаком.

К слову, модель и инфлюенсерка Хейли Бибер уже в течение нескольких лет выбирает стрижку боб, которую укладывает разными способами.

Объемная укладка

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Стильный и изысканный вид имеет боб, для укладки которого используют большие бигуди. Чтобы прическа имела объемный вид, необходимо слегка увлажненные волосы накрутить на бигуди и просушить феном. В таком виде прическу стоит оставить на некоторое время, а после – снять бигуди, расправить волосы руками и слегка расчесать их расческой.

Как сделать объемную укладку боб каре: смотрите видео

Пляжные локоны

Невероятный и романтический образ создают пляжные локоны на коротких волосах. Такая укладка будет отличным выбором для светского мероприятия или свидания с любимым человеком. Чтобы ее повторить, стоит воспользоваться плойкой или выпрямителем, с помощью которого также можно создать легкие локоны.

Пляжные локоны на боб каре: смотрите видео

Зачесанные назад волосы

Элегантный и довольно сдержанный вид имеет боб каре, которое зачесано назад. Такая укладка особенно подчеркивает скулы и подойдет для официальных мероприятий. К слову, такую укладку можно сочетать с эффектом мокрых волос. Такая укладка точно не останется без внимания, а комплименты будут звучать постоянно.

Сара Полсон с зачесанными назад волосами: смотрите фото

Боковой пробор

Сейчас в тренде различные аксессуары для волос, поэтому боб каре можно ими стилизовать. К примеру, можно выровнять волосы, сделать боковой пробор и часть прядей закрепить над ухом элегантной заколкой. С помощью геля можно создать эффект влажных волос, что будет иметь очень стильный вид.

Боковой пробор с боб каре: смотрите фото

Эти варианты укладок кажутся простыми, однако они имеют и изысканный вид. Более того, такие укладки подойдут к любому событию.