Не останется и следа: как бороться с утренними отеками дома
Источник:Ukr.Media
Отеки могут возникать по разным причинам. И если на теле эти неприятности можно скрыть одеждой, то ситуацию на лице исправить не так просто.
Как быстро и без лишних усилий в домашних условиях уменьшить отечность лица, рассказываем далее.
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Вода
Начать стоит с обычного умывания холодной водой. Низкие температуры увеличивают тонус крови, что способствует выведению лишней влаги, тонизирует лицо, убирает мелкие припухлости и делает взгляд более ясным.
Лед
Аналогичными свойствами обладают кубики льда. Особенно если они изготовлены из отваров полезных трав. Достаточно протереть лицо круговыми движениями, и отеки уменьшатся.
Пакетик чая
Это настоящее экспресс-средство. Для такого способа следует охладить пакетики с чайной заваркой и сделать маску под глаза на 20 минут. После этого от отеков не останется и следа, а также уменьшатся темные круги и воспаление глаз.