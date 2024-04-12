Секрет красоты и питания: какие бывают маски для волос и как часто их следует делать

Питательные, увлажняющие, для осветленных и поврежденных волос, против ломкости и сечения - в обилии масок для волос на полках магазинов легко запутаться. Еще сложнее выбрать ту самую действенную и добиться заметного эффекта от регулярного применения.

Как понять, какая маска подходит именно вашим волосам, и как часто следует делать уход, рассказываем далее.

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Какие бывают маски и как часто их использовать

Маски для волос бывают разные и выбирать их стоит по типу волос. Увлажняющие маски подходят для сухих и поврежденных прядей, они предотвращают сухость и ломкость. Их следует делать дважды в неделю, а держать – 10 – 15 минут.

Зато питательные маски подходят всем типам волос: они насыщают его необходимыми компонентами, делая его плотным и крепким. Уход с такими средствами можно делать раз в неделю и держать на волосах их следует 5 – 15 минут.

В то же время восстанавливающие маски нужны поврежденным волосам: после окрашивания, солнца, активного пользования плойкой. Они помогают восстановить кудри и насытить их. Делать восстанавливающие маски можно дважды в неделю и держать рекомендуется их ориентировочно 15 минут. Такими масками стоит пользоваться на постоянной основе.