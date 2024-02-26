Сделают взгляд более выразительным: как подобрать серьги под цвет глаз

В поиске идеального украшения, способного подчеркнуть естественную красоту, стоит обратить внимание на удивительную силу драгоценных камней. Серьги, выбранные правильно, могут сделать взгляд более выразительным, подчеркнуть особенности цвета глаз и добавить неповторимого шарма.

Какие камни подойдут под разный цвет глаз и подчеркнут естественную красоту каждой, рассказываем далее.

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Голубые глаза

Голубые глаза обладают особой нежностью и загадочностью. Для того чтобы их сделать еще ярче, стоит обратить внимание на камни, контрастирующие с этим оттенком. Серебряные или черные оттенки, такие как черный опал, лунный камень или содалит, могут придать вашему образу загадочности и глубины. Эти камни дополнят мягкий голубой цвет глаз, делая его более насыщенным и ярким.

Ореховые глаза

Ореховые глаза имеют теплый и привлекательный оттенок, который можно подчеркнуть с помощью бирюзовых или аквамариновых камней. Такие серьги помогут выделить желтоватые пятна в глазах и добавить особого сияния вашему образу. Танзанит, аметист или розовый турмалин также прекрасно дополнят ореховый цвет глаз, делая его более выразительным.

Серьги удачно подчеркивают естественную красоту глаз / Фото Freepik

Карие глаза

Карие глаза могут стать еще более привлекательными с использованием аметиста или нефрита. Эти камни придадут вашему виду загадочности и шарма, благодаря контрасту с теплым оттенком глаз. Также стоит обратить внимание на зеленоватые камни, такие как агат, малахит или бирюза, которые подчеркнут естественный блеск карих глаз.

Зеленые глаза

Зеленые глаза – это настоящий подарок природы, и для того, чтобы их подчеркнуть и сделать еще более привлекательными, можно использовать серьги из желтого золота или стерлингового серебра. Рубины также являются идеальным выбором, ведь их красный оттенок прекрасно контрастирует с зелеными глазами, придавая им дополнительного сияния и загадочности.