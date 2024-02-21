Однако несмотря на простоту своего приготовления – достаточно нагреть вино, добавляя любимые фрукты и специи, глинтвейн имеет свои особенности. Крайне важно для этого напитка выбрать хорошее вино. Каким видам и сортам вина стоит отдавать предпочтение, рассказывает Life 24.

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Как выбрать вино для глинтвейна

Выбирая вино для глинтвейна, стоит придерживаться золотой середины. Не берите очень дешевые вина, поскольку вместо приятных ароматов пряностей, вы будете чувствовать только резкий запах алкоголя. Однако не стоит тратиться и на действительно качественное выдержанное вино, поскольку после нагрева и контакта с пряностями оно потеряет все сложные оттенки своего вкусо-ароматического букета. Лучшим вариантом станет вино средней ценовой категории и качества.

В общем хорошо для приготовления глинтвейна подходят молодые красные вина, которые имеют очень яркий аромат, но еще не сформировали тонкого букета. Традиционно глинтвейн готовят с сухим или полусухим вином. Сладость такого напитка можно регулировать с помощью сахара или меда.

В то же время несмотря на то, что классический глинтвейн готовят из красного вина, сейчас в моду входит и белое. Выбирая его, лучше всего остановить свой выбор на сухом или полусухом вине. Поскольку при нагревании вино становится более кислым, выберите напиток из винограда не слишком кислых сортов.

Кстати, глинтвейн не обязательно должен быть алкогольным. Вместо вина при таком варианте используют обычные соки, например апельсиновый, виноградный или вишневый.

Глинтвейн хорошо согревает / Фото Freepik

Как выбрать специи для глинтвейна

Главное правило при приготовлении ароматного глинтвейна – не переборщить со специями. У каждого свои вкусы и все добавляют различные специи, однако есть те, которые считаются классическими для варки напитка:

Корица

Гвоздика

Черный перец

Лавровый лист

Шафран

Мускатный орех

Имбирь

Бадьян

Анис

Также довольно часто к напитку добавляют различные фрукты, например, яблоки, апельсины, лимоны и даже орехи, но это опять же зависит от вкусовых предпочтений.