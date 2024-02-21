Однак попри простоту свого приготування – достатньо нагріти вино, додаючи улюблені фрукти та спеції, глінтвейн має свої особливості. Вкрай важливого для цього напою обрати гарне вино. Яким видам та сортам вина варто надавати перевагу, розповідає Life 24.

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Як обрати вино для глінтвейну

Обираючи вино для глінтвейну, варто дотримуватись золотої середини. Не беріть дуже дешеві вина, оскільки замість приємних ароматів прянощів, ви відчуватимете лише різкий запах алкоголю. Однак не варто витрачатися і на справді якісне витримане вино, оскільки після нагрівання та контакту з прянощами воно втратить усі складні відтінки свого смако-ароматичного букета. Найкращим варіантом стане вино середньої цінової категорії та якості.

Загалом добре для приготування глінтвейну підходять молоді червоні вина, які мають дуже яскравий аромат, але ще не сформували тонкого букета. Традиційно глінтвейн готують із сухим або напівсухим вином. Солодкість такого напою можна регулювати за допомогою цукру чи меду.

Водночас попри те, що класичний глінтвейн готують із червоного вина, зараз у моду входить і біле. Обираючи його, найкраще зупинити свій вибір на сухому чи напівсухому вині. Оскільки при нагріванні вино стає більш кислим, оберіть напій з винограду не надто кислих сортів.

До речі, глінтвейн не обов'язково має бути алкогольним. Замість вина в такому варіанті використовують звичайні соки, наприклад апельсиновий, виноградний чи вишневий.

Глінтвейн гарно зігріває / Фото Freepik

Як обрати спеції для глінтвейну

Головне правило при готуванні ароматного глінтвейну – не переборщити зі спеціями. У кожного свої смаки й всі додають різні спеції, проте є ті, що вважаються класичними для варіння напою:

Кориця

Гвоздика

Чорний перець

Лавровий лист

Шафран

Мускатний горіх

Імбир

Бодян

Аніс

Також досить часто до напою додають різні фрукти, наприклад, яблука, апельсини, лимони й навіть горіхи, але це знову ж таки залежить від смакових уподобань.