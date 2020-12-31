Новогодний вечер – одно из самых праздничных и атмосферных событий года. Именно в это время царит сказочная и чрезвычайная аура. И дети, и взрослые в это время верят в чудо и загадывают желание, которое должно сбыться в следующем году.

Life 24 поделится несколькими оригинальными способами как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы она обязательно сбылась.

Интересно Новый год вдвоем с любимым: лучший сценарий празднования

Пепел в игристом вине

Этот уникальный и экстравагантный способ гарантирует почти стопроцентное исполнение желания. Пока часы бьют полночь, вам нужно написать свое желание на листе бумаги, поджечь его с помощью свечи, смешать пепел в бокале игристого вина и выпить его до последнего 12 счета. Лучше заранее подготовить лист и карандаш, чтобы не делать все в спешке!

Осуществите свою мечту в 2021 году! / Фото Pinterest

12 месяцев – 12 пожеланий

Еще один способ осуществить мечту – написать 12 различных желаний на 12 отдельных бумажках. Обычно это нужно делать после полуночи. Написав все пожелания, сверните их и положите под подушку. На следующее утро не открывайте глаза и возьмите один из листов. То желание, которое на нем написано, сбудется в 2021 году! Но внимание! Чтобы желание исполнилось, нужно ложиться спать до 3 часов ночи, пока ночь молодая. Считается, что после 3 часов ночи начинается утро, и магия исчезает.

Придумайте целых 12 желаний / Фото Pinterest

Волшебная баночка

Если одного желания мало, то этот метод для вас. Так можно загадать неограниченное количество. Ритуал происходит в последнюю неделю перед Новым годом или 31 декабря. Нужно подготовить обычную банку и положить в нее листочки с написанными желаниями, а также веточки от елки, конфетти, обертки от конфет – все новогоднее и блестящее, что есть под рукой. Баночку можно оформить красиво.

Во время того как будет бить полночь, закройте банку и напишите на ней: "Не открывать до 2022 года". В течение этого времени желание, закупоренные там, будут сбываться. Вы сами убедитесь, когда прочитаете все, что написали год назад.

Баночка, которая поможет осуществить желания / Фото Pinterest

2021 – год благополучия

Это способ загадать желание для материального достатка. Если в будущем году вы хотите получить финансовую стабильность и карьерный рост, вам следует подготовить маленькие сумки. Количество мешков должна равняться последним двум цифрам будущего года. Например, на 2021-ый у вас должна быть 21 сумочка.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

В каждый мешок положите несколько вкусностей, например, фрукты или конфеты. Когда куранты бьют полночь, молча загадывайте желание. Затем выйдите на улицу и отдайте сумки первым незнакомым людям, которых увидите. Вы должны искренне пожелать им богатства и процветания в новом году, чтобы собственное желание сбылось.

Пожелайте себе хорошего материального достатка в 2021 году / Фото sunsvit Instagram

Прыгай выше

Этот интересный способ идеально подходит для семьи или друзей. Пока часы бьют полночь, вам нужно прыгнуть как можно выше и во время прыжка загадать самое заветное желание. Основная хитрость заключается в том, что желание должно быть коротким, чтобы успеть прошептать его во время прыжка.

Один прыжок может изменить вашу жизнь / Фото Pixabay

Итак, загадывайте желание правильно, и тогда оно непременно сбудется! С помощью наших методов все получится! Успехов и счастливого нового года!