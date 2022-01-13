Какая красота: женщина рисует роскошные картины на собственном теле

Художница Ранда Хаддадина известна своими роскошными картинами на коже. Женщина использует вместо холста бедра и другие части тела. Выглядит все необычно и оригинально!

Большинство работ жительница ОАЭ регулярно публикует в своем инстаграме randahaddadin. На Ранду уже подписаны более 200 тысяч человек. Конечно, женщина также создает картины на холсте. Но одна из ее "визиток" – именно рисунки на теле.

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Фото инстаграм randahaddadin

Мои картины – это мой визуальный дневник. Терапевтическое путешествие постоянного самопознания, вдохновляемое моими внутренними демонами и мечтами. Иногда на рисунки влияет вдохновение городами и городским контекстом, людьми и модой, – рассказывает Ранда.

Фото инстаграм randahaddadin

Фото инстаграм randahaddadin

Можно только вообразить, как нелегко рисовать на коже. Но Ранда умело справляется с этим вызовом. При работе женщина использует ручки и краски: так на ее ногах появляются целые города, интересные узоры, разнообразные цветы и даже небольшие портреты. Иногда женщина создает картинки для своих подруг.

Фото инстаграм randahaddadin

Фото инстаграм randahaddadin

Фото инстаграм randahaddadin

Самое неприятное то, что вся эта красота – временная. Один рисунок исчезает, но тогда возникает другой. Все эти картины существуют только на фотографиях.

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Хотя некоторые "сюжеты" женщина перерисовывает на холст или продает другим компаниям.

Фото инстаграм randahaddadin

Фото инстаграм randahaddadin

Фото инстаграм randahaddadin

Фото инстаграм randahaddadin

Ранда сотрудничала со многими известными брендами. В ее портфолио – Armani, Dior, Yves Saint Laurent, а также издание Vogue. Больше работ талантливой художницы можете посмотреть у нее в инстаграме.