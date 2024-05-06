Какие духи гарантированно будут привлекать внимание и обеспечат вас бесконечными комплиментами, рассказываем далее.

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White Linen от Estee Lauder

Этот парфюм был выпущен еще в 1987 году и с тех пор не перестает быть популярным и собирать комплименты. Это и не удивительно, ведь он дарит ощущение чистоты и легкости, сочетая цветочные ноты (гиацинт, ландыш, роза, жасмин, фиалка, орхидея, иланг-иланг) с соблазнительным звучанием персика, сандала и меда.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Loukhoum от Keiko Mecheri

Это очень плотный, густой, яркий и женственный аромат, не оставляющий шанса остаться без внимания. Основная его нота – это миндаль, однако в композиции также есть ваниль, бобы тонка, роза и пачули, что вместе создают интересное сочетание, которое привлекает внимание сдержанной сладостью.

Парфюм Loukhoum: смотрите фото

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Musc Maori 04 от Pierre Guillaume Paris

Аромат также можно отнести к сладким, с небольшим отличием – он пахнет не восточными сладостями, а жевательной резинкой со вкусом шоколада. Здесь соединены какао, ваниль, бобы тонка, кофе, мускус, амбра, древесные, цветочные и зеленые ноты, что вместе образует соблазнительную и оригинальную симфонию, которая заставляет оборачиваться в след.

Как выглядит аромат: смотрите фото

Venezia от Laura Biagiotti

Слива, черная смородина, персик, иланг-иланг, жасмин, османтус, роза, ваниль, сандал и амбра – в этих духах есть все.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Однако, несмотря на разность ингредиентов, аромат все равно получается довольно собранным, слегка сладким и женственным, что, видимо, и является секретом его привлекательности.