Які парфуми гарантовано будуть привертати увагу та забезпечать вас нескінченними компліментами, розповідаємо далі.

До теми Не втратили свою актуальність: парфуми 2000-х, яким варто дати другий шанс цього літа

White Linen від Estee Lauder

Цей парфум був випущений ще в 1987 році й відтоді не перестає бути популярним та збирати компліменти. Це і не дивно, адже він дарує відчуття чистоти й легкості, поєднуючи квіткові ноти (гіацинт, конвалія, троянда, жасмин, фіалка, орхідея, іланг-іланг) зі спокусливим звучанням персика, сандалу і меду.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Loukhoum від Keiko Mecheri

Це дуже щільний, густий, яскравий і жіночний аромат, що не лишає шансу залишитися без уваги. Основна його нота – це мигдаль, однак у композиції також є ваніль, боби тонка, троянда і пачулі, що разом створюють цікаве поєднання, яке привертає увагу стриманою солодкістю.

Парфум Loukhoum: дивіться фото

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Musc Maori 04 від Pierre Guillaume Paris

Аромат також можна віднести до солодких, з невеликою відмінністю – він пахне не східними солодощами, а жувальною гумкою зі смаком шоколаду. Тут поєднані какао, ваніль, боби тонка, кава, мускус, амбра, деревні, квіткові й зелені ноти, що разом утворює спокусливу та оригінальну симфонію, яка змушує обертатися у слід.

Як виглядає аромат: дивіться фото

Venezia від Laura Biagiotti

Слива, чорна смородина, персик, іланг-іланг, жасмин, османтус, троянда, ваніль, сандал і амбра – у цих парфумах є все.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Однак, попри різність інгредієнтів, аромат все одно виходить доволі зібраним, злегка солодким і жіночним, що, мабуть, і є секретом його привабливості.