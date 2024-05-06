Які парфуми гарантовано будуть привертати увагу та забезпечать вас нескінченними компліментами, розповідаємо далі.
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White Linen від Estee Lauder
Цей парфум був випущений ще в 1987 році й відтоді не перестає бути популярним та збирати компліменти. Це і не дивно, адже він дарує відчуття чистоти й легкості, поєднуючи квіткові ноти (гіацинт, конвалія, троянда, жасмин, фіалка, орхідея, іланг-іланг) зі спокусливим звучанням персика, сандалу і меду.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Loukhoum від Keiko Mecheri
Це дуже щільний, густий, яскравий і жіночний аромат, що не лишає шансу залишитися без уваги. Основна його нота – це мигдаль, однак у композиції також є ваніль, боби тонка, троянда і пачулі, що разом створюють цікаве поєднання, яке привертає увагу стриманою солодкістю.
Парфум Loukhoum: дивіться фото
Musc Maori 04 від Pierre Guillaume Paris
Аромат також можна віднести до солодких, з невеликою відмінністю – він пахне не східними солодощами, а жувальною гумкою зі смаком шоколаду. Тут поєднані какао, ваніль, боби тонка, кава, мускус, амбра, деревні, квіткові й зелені ноти, що разом утворює спокусливу та оригінальну симфонію, яка змушує обертатися у слід.
Як виглядає аромат: дивіться фото
Venezia від Laura Biagiotti
Слива, чорна смородина, персик, іланг-іланг, жасмин, османтус, троянда, ваніль, сандал і амбра – у цих парфумах є все.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Однак, попри різність інгредієнтів, аромат все одно виходить доволі зібраним, злегка солодким і жіночним, що, мабуть, і є секретом його привабливості.