Трендовые хобби: какое интересное занятие по рукоделию выбрать в 2024 году

Независимо от того, имеете ли вы много опыта, или новичок и ищете хобби впервые, немногие развлечения могут конкурировать с радостью, которую приносит изучение нового ремесла.

Тем более что в мире рукоделия можно найти много вдохновения и интересных занятий. Какие хобби становятся сейчас популярными и какое занятие можно выбрать для себя в 2024 году, рассказываем далее.

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Валяние из шерсти

Процесс формирования из шерсти трехмерных объектов, например животных, цветов или других фигур, сейчас активно популяризируется в соцсетях.

Если вас привлекают волшебные безделушки, валяние из шерсти может стать хорошим занятием в новом году. Все, что нужно для него – три материала: шерсть, игла с зазубринами и поверхность для валяния.

Сначала вы можете опасаться тыкать иглой в шерсть, но не отрицайте, насколько это может быть приятным и лечебным.

– говорит Джесси Чуи, художница в смешанной технике.

Как выглядят изделия из шерсти: смотрите фото

Эпоксидная смола

Эпоксидную смолу используют для изготовления ювелирных изделий, подставок и украшений, а также для превращения деревянной мебели в уникальные произведения искусства.

Смешивание эпоксидной смолы с разными цветными пигментами используют для создания красивых узоров и текстур. Хотя это искусство существует уже много лет, недавно оно стало популяризироваться в тикток.

Как работают с эпоксидной смолой: смотрите видео

Вышивка

Вышивка была популярна и в 2023 году, но в 2024 году ожидают, что это хобби выйдет на новый уровень и на смену привычным техникам придет более нишевый подход к этому ремеслу – работа с пробойной иглой.

Основное отличие этой техники состоит в типе используемой иглы и текстуре, которую она создает. Вы будете работать с иглой большего размера, которую держат как ручку и протыкают нить в ткань, тогда как игла остается на поверхности.

Посредством такого способа можно создавать массу прекрасных вещей – от ковриков и рам для зеркал до настенных рисунков и подставок.

Как вышивают пробойной иглой: смотрите видео

Реставрация старой мебели

Учитывая рост интереса к вторичной переработке материалов, неудивительно, что, например, перетяжка мебели становится настоящим трендом 2024 года. Люди делятся видеороликами, на которых они находят старую мебель и превращают ее в что-то по-настоящему красивое.

Я собрала все книги из текстиля в местном комиссионном магазине, потому что заметила, что люди снова делают шторы, подушки и пуфики собственноручно,

– говорит Бриттани Джепсен, основательница и креативная директор The House That Larsbuilt.

Она также ожидает, что в новом году эстетика английского коттеджа проникнет в выбор обивочных тканей.

Какой может быть реставрированная мебель: смотрите видео

@upholstery.studio Discover Upholstery. Giving a new lease of life into this old lumpy straw filled chaise. If only you could see my face taking out the inerds from the seat base My first series has also been uploaded, its a short “add on” series to help you with your uphokstery projects and you might be directed there to make piping for some of the other tutorials im soon to be releasing. In the welting tutorial you can see a sneak peek of the DIY Headboard Tutorial which is now in the editing phase….. really cant wait to upload my other step by step classes for you! #diyupholstery #upholsterydiy #upholsteryclass #furnitureflip #furnituremakeover ♬ Inspiring Emotional Piano - Metrow Ar

Рисование ракелем

Ракель – это инструмент, представляющий собой тонкую пластину в виде ножа или скребка. И рисование с ним – это простой способ начать работу с краской.

Это тенденция, практически не требующая предыдущего опыта: рисование ракелем – это увлекательно и доступно для каждого. Процесс очень терапевтический, а результат потрясающий,

– говорит Эшли Поскин, эксперт по DIY и писатель-фрилансер.

Как рисовать ракелем: смотрите видео

Чтобы сделать рисунок ракелем, следует просто нанести на холст точки краски разного цвета и распределить ее с помощью ракеля. Это забавное занятие для взрослых, которое вместе с тем достаточно легко попробовать с детьми.