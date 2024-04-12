Секретный ингредиент: какие продукты употребляют голливудские звезды, чтобы кожа выглядела моложе

Наверное, ни для кого не будет секретом, что рацион влияет на состояние кожи. Одни продукты могут ухудшить состояние, вызывая воспаления, а другие же наоборот – насыщают организм необходимыми витаминами.

На свое питание обращают внимание и голливудские звезды, ведь некоторые из продуктов помогают дольше сохранить молодость кожи. Какие "секретные ингредиенты" есть в питании знаменитостей – далее в материале.

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Какие продукты продлевают молодость кожи

Эксперты отмечают, что рацион с большим содержанием сладостей и вредных жиров могут вызвать воспаление в виде прыщей, покраснение или тусклости кожи. Кроме того, отсутствие омега-3, а также витаминов A, C и E приводят к проблемам с кожей, появления морщин и неровностей тона. Именно поэтому важно употреблять богатые этими витаминами продукты, ведь они смогут продлить молодость кожи и добавляют естественного сияния, от которого невозможно оторвать взгляд.

Сбалансировано питаются и голливудские звезды, которые стремятся сохранить свою кожу в лучшем состоянии. Косметолог Елена Дуке поделилась секретами питания известных людей и рассказала, как некоторые продукты влияют на кожу.

Орехи

Орехи являются любимой закуской многих известных людей, которые заботятся о своем здоровье. И Меган Маркл не является исключением. Дело в том, что орехи имеют много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые положительно влияют на кожу. Особое место среди других орехов занимает миндаль, ведь он уменьшает морщины. Кроме того, этот орех придает коже сияние и является источником витамина E, который удерживает влагу кожи и помогает восстанавливать ткани.

В одном из интервью Меган Маркл рассказывала, что во время съемок сериала "Форс-мажоры" она съедала горсть миндаля, чтобы ее кожа хорошо выглядела в кадре. К слову, миндаль также предотвращает преждевременное старение, ведь может защитить кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами.

Рыба

Вероятно, каждый человек знает, что рыба богата омега-кислоты, витамины и множество питательных веществ. Они помогают поддерживать естественный барьер кожи, предотвращают сухость и обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, по словам косметолога, омега-3 помогает защитить кожу от окислительного стресса, что приводит к омоложению и повышению коллагена.

Елена Дуке отмечает, что добавить больше рыбы в рацион стоит тем, кто страдает воспалительными заболеваниями кожи – прыщи, экзема или псориаз. Более того, рыба предотвращает сухость, шелушение, тусклости и имеет еще множество преимуществ, которые можно перечислять часами. Именно поэтому особое место рыба занимает в рационе Кейт Миддлтон и Виктории Бекхэм.

Зеленый чай

Голливудская звезда Дженнифер Энистон обожает зеленый чай и постоянно пьет матча. Для справки, матча – это разновидность зеленого чая, что имеет много полезных витаминов для кожи. Так, по словам косметолога, зеленый чай способен увеличить выработку коллагена, а также предотвратить его разрушение.

К слову, зеленый чай богат антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений, а также борются с появлением морщин и провисанием кожи. Кроме того, зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами.



Какие продукты ежедневно употребляют звезды для здоровья кожи / Фото Freepik

Костный бульон

Косметолог объяснила, что костный бульон имеет много белка и коллагена, который формирует структуру кожи. Он улучшает эластичность кожи и придает ей увлажнение.

Он также богат аминокислотами, включая глицин, пролин и глутамин. Эти аминокислоты играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Глицин, например, участвует в синтезе коллагена и способствует заживлению ран,

– отметила Елена Дуке.

Так, актриса Гвинет Пэлтроу поддерживает молодость кожи, ежедневно употребляя костный бульон.

Зелень

Шпинат, капуста, листовая свекла – зелень, которая защищает кожу от преждевременного старения. Эти продукты на витамины С, Е и бета-каротин. Как отмечает косметолог, эти антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, которые могут привести к преждевременному старению кожи. Борясь с вредным воздействием, зелень может помочь сохранить эластичность кожи, уменьшить появление морщин и тонких линий.

К слову, Крис Дженнер, которая создала всемирно известную империю Кардашьянов, всегда имеет в рационе зелень. Она помогает звезде улучшить эластичность кожи, а также предотвращает обвисание.

Ягодные смузи

Ягодные смузи работают лучше, чем любые дорогие кремы против старения или лосьоны. В частности, в этом убеждена голливудская звезда Опра Уинфри, которая ежедневно употребляет ягодные смузи. Как объяснила косметолог, черника в целом поддерживает здоровье кожи и замедляет старение кожи. Также ягодные смузи способствуют активной выработке коллагена в организме.

Оливковое масло

Оливковое масло помогает не только поддерживать кожу, но и полезно для сердечной системы. Актриса Голди Гоун ежедневно принимает 2 столовые ложки оливкового масла, а также втирает его в кожу лица.

Косметолог объяснила, что оливковое масло – это суперпродукт, который богат на антиоксиданты и липиды, которые питают волосы, кожу и ногти. Так, его употребление помогает увлажнить кожу изнутри, снижает уровень стресса и борется с воспалениями.