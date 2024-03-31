Тип имеет значение: как выбрать лучшее средство для своей структуры волос
Источник:Ukr.Media
Трудно найти женщину, которая не хотела бы иметь идеальные волосы. Чтобы достичь такого результата красавицы всего мира готовы испытывать различные косметические средства.
Однако выбор продуктов для ухода за кожей головы и кудрями – дело нелегкое. Здесь следует учесть множество критериев. О том, какие существуют типы волос и как за каждым из них ухаживать, рассказываем далее.
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Как подобрать уход в зависимости от типа волос
Трихологи выделяют три основных типа волос: нормальные, жирные и сухие. Однако существуют и подтипы – тонкие, вьющиеся и окрашенные. И для каждого из этих видов прядей важно подобрать правильный и индивидуальный уход.
Так, для тонких волос следует выбирать шампунь и кондиционеры легкой текстуры, которые не утяжеляют и придают хороший объем.
Окрашенные волосы же более пористые и имеют поврежденную структуру. Для них можно использовать маски с гиалуроновой кислотой, пантенолом или другими увлажняющими веществами. Также будет полезно применить масло жожоба, виноградных косточек, кокоса или оливы.
Жирным волосам наоборот поможет шампунь глубокого очищения. Его нужно использовать всего раз в одну – две недели. Такое средство содержит, как правило, салициловые кислоты, которые хорошо очищают верхний роговой слой и убирают излишки жира.
Кроме того, эксперты рекомендуют для поврежденных волос, тонких или вьющихся волос не использовать слишком часто выпрямитель или фен с горячим потоком воздуха. Но если же есть такая необходимость, то обязательно следует наносить термозащиту.
Вместе с тем важно правильно расчесывать волосы. Делать это нужно, когда голова сухая.
В то же время кроме правильного ухода за волосами, эксперты рекомендуют в рацион добавлять витамины, жиры, белки. Это поможет сделать волосы красивыми и здоровыми.