Какие вещи становятся более важными и имеют значительное влияние с возрастом, по мнению старшего поколения, рассказываем далее.

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Какие вещи становятся более важными с возрастом

На форуме Reddit у людей, которым за 40 лет, спросили о вещах, которые они не осознавали и не ценили в 20, но они стали решающими в дальнейшем в жизни. Вот что они сказали:

Физическая активность имеет решающее значение. То, что у вас нет лишнего веса, не означает, что вам не нужны регулярные физические упражнения. Преимущества выходят далеко за пределы потери веса. Упражнения поддерживают здоровье ваших костей, суставов и систем внутренних органов. Они могут даже помочь замедлить сам процесс старения.

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Начните использовать средства защиты от солнца в 20 лет, иначе ваша кожа может заметно пострадать в 40 лет.

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Используйте наушники на концертах. Могу подтвердить, что шум в ушах ужасный.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

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Даже если у вас было идеальное зрение до 40 лет, будьте готовы к тому, что вам придется начать носить очки.

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Некоторые люди просто сделаны из титана, а другие – нет. И нет способа узнать, кто из чего сделан. Отец моего друга был наркоманом, который в свои 74 года очень здоров. Но у меня был друг, который занимался бегом, и у него случился сердечный приступ в 35. То, что один человек может выпивать и быть здоровым в 80, не означает, что все это могут. Вы не узнаете, пока не станет слишком поздно.

Многие вещи люди осознают только, когда становятся старше / Фото Freepik

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Ваше похмелье становится намного сильнее.

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Откладывайте на пенсию. Вы всегда будете жалеть, что не начали раньше. Есть такая цитата: "Лучшее время, чтобы начать откладывать на пенсию, было десять лет назад, второе лучшее время – сегодня". Годами я говорил себе, что не могу позволить себе откладывать на пенсию, но я тратил эти деньги на дешевую еду и ночи в баре. Я жалею, что сделал такой выбор, когда был моложе, но дело в том, что всегда было немного денег, которые я мог бы сэкономить. Если бы я положил эти деньги на пенсионный или брокерский счет, я был бы в действительно в хорошем состоянии сейчас.

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Люди приходят и уходят. Чем дольше вы живете, тем больше из них приходит и тем больше уходит. Если у вас не появится толстая кожа, вас ждет тяжелое путешествие.

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Время. Никто не скажет вам, каким быстрым становится жизнь, когда вы входите в мир работы. В старшей школе ты движешься с той же скоростью, что и поезд на деревянных путях, но потом скорость заметно возрастает. Как только вы попадаете в мир работы, считайте, что вы пересели на скоростной поезд. Вы смотрите в окно и все размывается. Где делись 10 лет, 20 лет?

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Столько заботиться о том, что другие люди думают о вас, никогда не было того стоит. С возрастом вы перестаете так переживать, потому что это просто надоедает. Это очень расслабляет.