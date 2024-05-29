Які речі стають більш важливими та мають значний вплив з віком, на думку старшого покоління, розповідаємо далі.

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Які речі стають більш важливими з віком

На форумі Reddit у людей, яким за 40 років, запитали про речі, які вони не усвідомлювали й не цінували у 20, але вони стали вирішальними надалі у житті. Ось що вони сказали:

Фізична активність має вирішальне значення. Те, що у вас немає зайвої ваги, не означає, що вам не потрібні регулярні фізичні вправи. Переваги виходять далеко за межі втрати ваги. Вправи підтримують здоров’я ваших кісток, суглобів і систем внутрішніх органів. Вони можуть навіть допомогти уповільнити сам процес старіння.

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Почніть використовувати засоби захисту від сонця у 20 років, інакше ваша шкіра може помітно постраждати у 40 років.

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Використовуйте навушники на концертах. Можу підтвердити, що шум у вухах жахливий.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

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Навіть якщо у вас був ідеальний зір до 40 років, будьте готові до того, що вам доведеться почати носити окуляри.

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Деякі люди просто зроблені з титану, а інші – ні. І немає способу дізнатися, хто з чого зроблений. Батько мого друга був наркоманом, який у свої 74 роки дуже здоровий. Але у мене був друг, який займався бігом, і у нього стався серцевий напад у 35. Те, що одна людина може випивати й бути здоровою у 80, не означає, що всі це можуть. Ви не дізнаєтеся, доки не стане надто пізно.

Багато речей люди усвідомлюють лише, коли стають старшими / Фото Freepik

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Ваше похмілля стає набагато сильнішим.

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Відкладайте на пенсію. Ви завжди будете шкодувати, що не почали раніше. Є така цитата: "Найкращий час, щоб почати відкладати на пенсію, був десять років тому, другий найкращий час – сьогодні". Роками я казав собі, що не можу дозволити собі відкладати на пенсію, але я витрачав ці гроші на дешеву їжу та ночі в барі. Я шкодую, що зробив такий вибір, коли був молодшим, але річ у тому, що завжди було трохи грошей, які я міг би заощадити. Якби я поклав ці гроші на пенсійний чи брокерський рахунок, я був би в дійсно у хорошому стані зараз.

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Люди приходять і йдуть. Чим довше ви живете, тим більше з них приходить і тим більше йде. Якщо у вас не з’явиться товста шкіра, вас чекає важка подорож.

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Час. Ніхто не скаже вам, яким швидким стає життя, коли ви входите у світ роботи. У старшій школі ти рухаєшся з тією ж швидкістю, що й потяг на дерев’яних коліях, але потім швидкість помітно зростає. Як тільки ви потрапляєте у світ роботи, вважайте, що ви пересіли на швидкісний потяг. Ви дивитесь у вікно і все розмивається. Де поділися 10 років, 20 років?

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Стільки піклуватися про те, що інші люди думають про вас, ніколи не було того варте. З віком ви перестаєте так перейматися, тому що це просто набридає. Це дуже розслабляє.