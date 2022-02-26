В ней аж 3 столицы, 11 официальных языков, а еще… В стране есть добыча нефти, золота, бриллиантов, безумная природа, вувузелы и… вино.

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О вине и поговорим!

Появление первого вина официально задокументировано: генерал-губернатор голландской Капской колонии Ян Ван Рибек высадил на месте современного Кейптауна первые ряды виноградной лозы, и в 1659 году получил первое вино.

То вино отказывались пить даже моряки, поэтому здешним виноделам сразу пришлось заниматься его качеством. Делали они это так умело, что уже в XVII-XIX сладкое вино из муската под названием Vin de Constance имело потрясающую славу по миру. Его ценили на вес золота наравне со Сотернами и сладким Токаем, это было любимым вином Наполеона Бонапарта, о вине Vin de Constance писал даже Бодлер в "Цветах зла".

Но эта слава скорее была исключением, а не правилом, в целом качество вина было невысоким, поэтому южноафриканские вина потреблялись на месте. Пока….

Также в ЮАР экспериментировали не только с посадками европейских лоз, так в 1925 году путем скрещивания сортов Пино Нуар и Сенсо был получен будущий сорт – флагман южноафриканского виноделия – Пинотаж. Сейчас это уже устоявшийся бренд, вино из него называют "фруктовой бомбой", да еще известное изречение о нем: "У Пинотажа сердце льва и язык женщины", но еще 100 лет назад его не существовало!

Конец 1980-х стал поворотным моментом в современной истории виноделия Южной Африки. После отмены апартеида и окончания бойкота вина ЮАР стали попадать на международные рынки. Виноделы сфокусировались на международных сортах, таких как Шираз, Каберне, Совиньон и Шардоне. Сейчас в стране производят качественные вина, здесь хорошо получаются и красные, и белые вина, и их стили очень разнообразны.

Какое вино попробовать с ЮАР / Фото Сомелье в зеленых штанах

Крупнейших винодельческих зон насчитывается пять: Западная Капская область, Квазулу-Натал, Восточная Капская область, Лимпопо и Северная Капская область.

Самые известные регионы, указание на которые следует искать на этикетке: Стелленбош, здесь доминируют сорта Каберне Совиньон, Мерло, хотя климат позволяет производить разнообразные вина; регион Констанция, родина того же вина "Vin de Constance", производство которого возобновили.

Здесь также стоит искать сухие Рислинги и Совиньон Бланы; Свартленд славится своим Ширазом; регион Робертсон называют "долина роз и виноградников", и здесь производят известные игристые вина, изготовляемые по традиционной методике; прохладный Елгин, родина ярких Совиньон Бланов. Несмотря на то, что знаковым для Южной Африки является Пинотаж, само вино из сорта Шенен Блан (посадки которого здесь чуть ли не больше его родины – Долина Луары), полученный из старых виноградников и произведенный по всем канонам, имеет исключительные качества и сейчас обещает звездное будущее виноделию Южной Африки.

Это – отрывок из книги "Вино без правил" основательницы страницы Сомелье в зеленых штанах Анны-Евгении Янченко издательства Вихола. Здесь ее можно купить.

О книге можно посмотреть здесь #а_я_люблю_вино_без_правил, можно найти в книжных магазинах!

Попробуйте вина ЮАР, и еще классных вам вин и чудесных вечеров!