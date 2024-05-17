Хотя тренды постоянно меняются, однако определенные тенденции все же сохраняются. Какие платья выбирают девушки на выпускной – далее в подборке Life 24.

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Какие платья выбирают на выпускной

Примерка выпускного платья – это всегда особое событие для каждой девушки. В сети накануне выпускных всегда появляются видео, как девушки примеряют различные образы и оценивают их по 10-балльной шкале.

Этот год не стал исключением и сети уже появляются похожие подборки. Так, девушки примеряют платья совершенно разных фасонов, длины и принтов.

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Выпускница показала, какие платья примерила: смотрите видео

Какие выпускные платья примерила девушка: смотрите видео

К слову, такие фасоны являются одними из самых популярных в этом году. Принтованная легкая ткань с цветами создает невесомый романтический образ. В то же время платья с открытыми плечами будто сошли с голливудских красных дорожек.

Какие платья в тренде в этом году: смотрите видео

Видео, на которых девушки демонстрируют выпускные платья, которые они примеряли, выбирая собственный наряд, в тренде уже в течение нескольких последних лет. В сети можно даже найти шуточные видео, на которых демонстрируют различные "типы выпускниц" и платья, которые они выбирают.

"Типы выпускниц": смотрите видео

Выбирая платье на выпускной, специалисты советуют не бояться примерять различные модели. Возможно, среди множества вешалок и манекенов скрывается то самое идеальное платье, которое, на первый взгляд, показалось "не вашей" моделью.