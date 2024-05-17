Хоча тренди постійно змінюються, проте певні тенденції все ж зберігаються. Які сукні обирають дівчата на випускний – далі у добірці Life 24.

До теми Головний тренд 2024 року: які випускні сукні найпопулярніші цього сезону

Які сукні обирають на випускний

Примірка випускної сукні – це завжди особлива подія для кожної дівчини. У мережі напередодні випускних завжди з'являються відео, як дівчата приміряють різні образи й оцінюють їх за 10-бальною шкалою.

Цей рік не став винятком й мережі вже з'являються схожі добірки. Так, дівчата приміряють сукні абсолютно різних фасонів, довжини та принтів.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Випускниця показала, які сукні приміряла: дивіться відео

Які випускні сукні приміряла дівчина: дивіться відео

До слова, такі фасони є одними з найпопулярніших цього року. Принтована легка тканина з квітами створює невагомий романтичний образ. Водночас сукні з відкритими плечима ніби зійшли з голлівудських червоних доріжок.

Які сукні в тренді цього року: дивіться відео

Відео, на яких дівчата демонструють випускні сукні, які вони приміряли, обираючи власне вбрання, в тренді вже протягом кількох останніх років. У мережі можна навіть знайти жартівливі відео, на яких демонструють різні "типи випускниць" та сукні, які вони обирають.

"Типи випускниць": дивіться відео

Обираючи сукню на випускний, фахівці радять не боятися приміряти різні моделі. Можливо, серед безлічі вішаків та манекенів ховається та сама ідеальна сукня, яка, на перший погляд, здалася "не вашою" моделлю.