Идеальная косметика для весны: визажист назвала средства, которые стоит выбирать для этого сезона

Каждое время года имеет свои особенности в подборе косметики и уходовых средств. Так, например, весной важно не перегружать кожу и использовать легкие текстуры.

Каким продуктам лучше отдавать предпочтение в теплое время года и на что обратить внимание при выборе, эксклюзивно для Life 24 рассказала визажист Ирина Легкобит.

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Правильный уход

Начинать выбор косметических средств важно с уходовых продуктов. Как советует Ирина Легкобит, уход всегда должен соответствовать типу кожи.

Это должны быть средства, которые подходят именно вам. Лучше всего с этой задачей обратиться к косметологу, ведь он выберет продукты под ваши потребности и позаботится о том, чтобы они не перегружали кожу,

– делится визажист.

Легкие текстуры

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Что касается косметики, весной на каждый день идеально подойдут легкие тона, имеющие влажный финиш.

Хорошим выбором также могут быть популярные сейчас кушоны, BB и CC кремы. Они легко перекрывают кожу и не создают лишних слоев. Соответственно, лицо выглядит сияющим и максимально натуральным,

– объясняет Ирина Легкобит.

Она добавляет, что к легким тональным средствам стоит выбирать и легкие текстуры других продуктов. В частности, можно обратить внимание на кремовые румяна.

Если тональный суперлегкий, то хочется и очень легких продуктов для контуринга. Отличным выбором будут кремовые румяна. Они добавляют легкое сияние и имеют очень натуральный эффект. В общем для повседневного макияжа можно остановиться только на румянах. Это будет очень красиво, особенно, если румяна с эффектом сияния. Однако если все же хочется добавить контуринг, то тоже можно выбрать что-то легкое, например кремовый скульптор,

– говорит Ирина Легкобит.

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Средства, защищающие от солнца

SPF-средства – это обязательный элемент макияжа, особенно весной и летом. Для надежной защиты кожи, а заодно и хорошего макияжа, Ирина Легкобит советует наносить солнцезащитные продукты под свой любимый тон или обратить внимание на SPF-кремы с тоном.

Это косметика, которая одновременно имеет легкий тонирующий эффект и защищает кожу от ультрафиолета. Такие кремы адаптируется под кожу и обычно имеют идеальный вид на лице. Также есть разные вариации подобных средств и можно подобрать лучший вариант для индивидуальных особенностей,

– отмечает визажистка.

Она добавляет, что уже с февраля солнце становится довольно активным и влияет на кожу, в частности на ее пигментацию, поэтому SPF-защита является обязательным. Чтобы выбрать лучший вариант, Ирина Легкобит советует обратиться к врачу-косметологу, который поможет подобрать продукт с учетом всех персональных потребностей.