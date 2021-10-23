Клиенты шокировали официантку наглой запиской: она не сдерживала слез

Бывшая официантка одного из популярных заведений в США вспомнила, как обслуживала семью знакомой, с которой ходила вместе в школу. Все закончилось печально: с разбитыми стаканами, кетчупом на столе и запиской.

Самым неприятным оказался комментарий, который клиенты оставили в чеке. Девушка не смогла сдержать слез от такого действительно хамского отношения. Немного забавная и одновременно неприятная история стала популярной в тиктоке: видео посмотрели более 3,6 миллиона раз.

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Клиенты не думали, что заведение будет слишком дорогим для них

Знакомая праздновала день рождения отца в большом семейном кругу: пришли пятеро взрослых и четверо детей. Посидели действительно громко! Старшие выпили 25 шотов крепкого алкоголя, который стоил по 18 долларов.

Когда пришло время рассчитывается, мама знакомой была неприятно удивлена ​​из-за счета. Она не думала, что их празднование будет настолько дорогим. Женщина возмутилась, почему официантка их об этом не предупредила.

Чек клиентов / Скриншот тикток keylamxo

Похоже, что ситуацию не удалось уладить. Кто-то из клиентов разлил кетчуп по всему столу и разбил рюмки. А "на десерт" – сделал послание в чеке. Там нарисован средний палец и фраза: "Пошла ты" (в грубой форме).

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Это один из многих случаев, когда я плакала из-за клиентов во время своей работы официанткой, – рассказывает об этой ситуации блогерша.