Когда и как правильно мечтать, чтобы достичь желаемого: результаты исследования

С возрастом взрослые люди постепенно теряют такой важнуый навык как умение мечтать, а все их мысли занимают бытовые заботы. Как снова вернуть себе способность наслаждаться мыслями, рассказала психолог Эрин Вестгейт.

Профессор психологии Университета Флориды Эрин Вестгейт вместе со своей командой решили выяснить, как заставить взрослых людей разбудить в себе мечтателя и начать мыслить позитивно. Результаты исследования они опубликовали в журнале "Emotion".

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Процесс мечтания тесно связан с нашими эмоциями. Люди, которые умеют правильно мечтать, легче переносят боль, а общее состояние их здоровья лучше, чем у тех, кто всегда думает о плохом, считают ученые. Они собрали группу добровольцев, чтобы проверить эту теорию.

Как происходило исследования

Участников попросили мыслить о вещах, которые вызывают у них положительные эмоции, чтобы разбудить их воображение. Однако эта задача оказалась не такой простой, как кажется. Большинство думало о совершенно приземленных вещах, к примеру, о мороженом.

Оказалось, что создавать позитивные мысли не так и просто, и взрослым людям приходится прилагать гораздо больше усилий для этого, чем детям: "Вы должны быть актером, режиссером, сценаристом и аудиторией своего мысленного выступления", – говорит эксперт.

Взрослым нужно прилагать усилия, чтобы начать мечтать / Фото Pexels

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Большинство людей просто не умеют отвлекаться от своих забот и погружаться в приятные мысли, а потому им и сложно мечтать. Ученые говорят, что участникам долгое время было трудно понять, как это – получать удовольствие от мечтаний о чем-то, как это делают дети.

Как правильно мечтать

Чтобы получить максимальный положительный эффект, ученые советуют начинать с позитивных мыслей. К примеру, думать о будущих целях, представлять интересные события, которые вас ожидают, вспоминать приятные моменты. Они предупреждают, что для этого нужно постараться:

Это действительно трудно для всех. Нет веских доказательств того, что некоторые типы людей умеют лучше мечтать. Однако мы все можем этот процесс развить и усовершенствовать,

– уверяет Эрин Вестгейт

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Лучшее время для того, чтобы полностью погрузиться в собственные мысли – это выполнение рутинных задач, которые вы делаете на автомате: во время чистки зубов, вечернего купания или дороги на работу. "В следующий раз на прогулке, вместо того, чтобы вынимать телефон, попробуйте помечтать", – советует психолог.