Психолог София Влох поделилась с читателями простой техникой принятия решений под названием "Квадрат Декарта", которая не займет у вас много времени, однако считается одной самых эффективных. Ответив для себя всего на несколько вопросов, вы внесете ясность в ситуацию и посмотрите на нее под другим углом. Сделать выбор станет много проще.

Читайте также: Не бойтесь отказать: 6 ситуаций, в которых необходимо сказать "нет"

Суть техники

Проблема в том, что мы часто зацикливаемся только на 2 вариантах и ​​загоняем себя этим в тупик, отмечает психолог. Техника "Квадрат Декарта" заключается в том, что вам нужно рассмотреть ситуацию с разных сторон, поставив себе 4 вопроса. Постарайтесь отвечать как можно более объективно и честно.

1. Что будет, если это произойдет

Найдите плюсы от того, что вы, к примеру, переедете в другой город. Что изменится, что положительного это вам даст, какие возможности перед вами открываются. Это и есть ваша мотивация, то, ради чего вы готовы это решение принять.

2. Что будет, если это НЕ произойдет

Вы продолжаете жить в своем городе и оставляете все как есть. Здесь вы должны записать положительные стороны вашего положения сейчас. Почему вы держитесь за этот город, что он вам дает, каких неприятных или сложных вещей вы избежите, если останетесь здесь и тому подобное.

Запишите ответы на вопросы по "Квадрату Декарта" / Фото Pexels

3. Чего НЕ будет, если это произойдет

Здесь вы должны найти отрицательные стороны принятия решения. Что в этом городе плохого, что вам придется такого неприятного сделать для переезда, чем пожертвовать.

Проще говоря, ответа на третий вопрос будут представлять собой ту цену, которую вы должны будете заплатить за реализацию принятого решения,

– говорит София Влох

4. Чего НЕ будет, если это не произойдет

Напоследок вы должны подумать, от чего вы отказываетесь. Что хорошего так и останется невыполнимым, если вы не примете это решение. О чем вы не узнаете, какой новый опыт вы не переживете, какие возможности так и останутся мечтой. "С этим вопросом будьте внимательны, так как мозг захочет проигнорировать двойное отрицание" , – предостерегает психолог.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Почему эта техника работает

С помощью "Квадрата Декарта" вы можете увидеть реальные последствия принятия того или иного решения. Психолог отмечает, что использовать эту методику можно не только для дилемм в профессиональной, но и в личной жизни. Однако стоит помнить о некоторых моментах: