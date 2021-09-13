В корице с ног до головы: как в Дании празднуют 25-летие одинокие девушки

Известный датская блогер рассказала об уникальной традиции празднования Дня рождения в ее стране. Она касается только женщин, которые до 25 лет не успели выйти замуж - друзья и родственники устраивают им по-настоящему безумное развлечение.

Келли Луиза Килджой снимает видео на ютубе и в тикток о национальных традициях и обычаях в Дании. На этот раз она развеяла миф о том, что в этой стране Дни рождения празднуют в спокойном семейном кругу.

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По словам тиктокерши на улицах Дании нередко можно увидеть кучи коричневой пыли, чем-то напоминающей ржавчину. Но это вовсе не ржавчина, а гораздо более приятная вещь – обычная корица, которая напоминает о недавнем праздновании.

На улицах Дании часто можно заметить вот такие коричневые пятна / Скриншот с тиктока Келли Луизы Килджой

Дело в том, что каждая девушка в этой стране, которая до 25 лет не успела выйти замуж, должна пройти на свой День рождения определенный обряд. Родственники и друзья привязывают ее к столбу, обливают водой с головы до ног и щедро осыпают корицей. При этом специй высыпается на девушку немало.

Особенно не повезет бедолаге, у которой слишком креативные знакомые: некоторые используют мощные вентиляторы, которые равномерно раздувают огромные облака корицы. Поэтому потом девушка превращается в сплошное коричневое пятно:

То, насколько сильно вас обсыплем, полностью зависит от сумасшествия ваших друзей,

– предупреждает Келли Луиза Килджой

Девушку в 25 полностью осыпают корицей / Скриншот с тиктока Келли Луизы Килджой

Также блогерша рассказала, что таким ритуалом на 25-летие датчане не ограничиваются. Если вы не смогли найти себе пару и до 30 лет, то на юбилей вас ждет этот "приятный" ритуал снова. Только на этот раз он может быть более жестоким, ведь многих осыпают уже не ароматной корицей, а черным молотым перцем.

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В Дании 30-летних незамужних девушек и парней осыпают перцем / Скриншот с тиктока Келли Луизы Килджой

При этом на 30-летие достается уже не только девушкам, но и одиноким парням. Келли объяснила, что этот ритуал называют "pebersvend" и "pebermø", что дословно переводится как "перечный парень" и "перечная незамужняя девушка".

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Видео с необычной традиции набрало уже более 5,9 миллиона просмотров. Предлагаем просмотреть его полностью: