От пастельных до ярких красных: какой маникюр выбирают королевские особы

Королевский протокол диктует свои правила, поэтому принцессы должны соответствовать стандартам даже в маникюре. Еще несколько лет назад трудно было представить королевскую особу с ярко-красными ногтями, однако эти правила иногда удавалось обойти.

За стилем королевских семей следят миллионы людей во всем мире, поэтому неудивительно, что маникюром Меган Маркл или принцессы Дианы вдохновляются женщины. И хотя чаще всего можно увидеть консервативные оттенки, однако нередко королевские особы нарушали протокол.

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Нейтральный и нюдовый – маникюр по протоколу

Короткие ногти с прозрачным лаком или нюдовыми и нейтральными оттенками – маникюр, которого требует королевский протокол. С таким дизайном принцесса Кейт Миддлтон, герцогиня Меган Маркл, принцесса Диана и другие чаще всего появлялись на публике.

Так, нюдовые оттенки чаще всего выбирает Кейт Миддлтон. Она почти никогда не нарушает королевский протокол и всегда выбирает нейтральный оттенок.

Кейт Миддлтон с консервативным маникюром: смотрите фото

Герцогиня Сассекская Меган раньше обожала темные оттенки и яркий маникюр. Однако она вынуждена была придерживаться протокола, поэтому также часто выбирает пастельный маникюр.

Меган Маркл с пастельным маникюром: смотрите фото

К слову, королева Елизавета II и сама обожала такой маникюр. Говорят, что она более 30 лет наносила только один оттенок лака на ногти – бледно-розовый от Essie. Этот оттенок назывался Ballet Slippers, что в переводе означал "балетные туфельки".

Французский маникюр

Хотя классический французский маникюр не такой яркий, однако королевских особ очень редко можно увидеть с таким дизайном. Особенно любила френч принцесса Диана. "Королева человеческих сердец" часто появлялась с таким маникюром на официальных мероприятиях.

Принцесса Диана с французским маникюром: смотрите фото

Ярко-красные ногти

Яркие ногти являются грубым нарушением протокола, ведь королевским особам запрещено делать маникюр в определенных оттенках. Так, ярко-красные ногти считались "вульгарными", поэтому такой цвет почти невозможно было увидеть.

Однако принцесса Диана разрушила этот стереотип. Она часто нарушала королевский протокол и выбирала красный лак для ногтей. В одном из интервью она рассказывала, что красные ногти придают ей уверенности. Возможно, именно поэтому принцесса Диана выбрала ярко-красный лак для ногтей, когда появилась в "платье мести" на ужине Vanity Fair, чтобы утереть нос своему неверному мужу.

Принцесса Диана с ярко-красным маникюром: смотрите фото

Как-то с ярко-красным маникюром заметили и консервативную Кейт Миддлтон. И хотя принцесса почти никогда не нарушает протокол, однако в 2023 году она появилась на Пасхальной службе с красными ногтями.

Кейт Миддлтон с красным маникюром: смотрите фото

Темный маникюр

С темным маникюром из королевской семьи можно увидеть только Меган Маркл и Зару Тиндолл. Так, герцогиня Сассекская часто появляется на публике с темными оттенками сливового и фиолетового цветов.

Герцогиня Сассекская со сливовым оттенком на ногтях: смотрите фото

Впрочем, такой дизайн Меган Маркл выбирает очень редко. Чаще ее можно увидеть с нюдовым маникюром.