Крутые идеи: 10 случаев, когда люди сшили красивую одежду из разного хлама
10 февраля 2022 , 07:58Читати новину українською
Источник:Reddit
Эти ребята буквально могут превратить разный домашний хлам в модную одежду. Умение шить и немного воображения – и вот перед вами новое платье или юбочка. Дешево и красиво!
Все наряды из нашей подборки были сделаны из обычных домашних вещей: простыни, штор, скатерти и т.д. А один парнишка даже сумел сделать красивую курточку со старого спального мешка!
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Был спальный мешок – теперь куртка
Фото reddit reillyfitz
Сколько здесь всего!
Фото reddit Flowerchhhild
Свитер из одеяла
Фото reddit opalwintry
Простынь превратилась в платье
Фото reddit sheryldoh
Вау!
Фото reddit jelly5131
Новая жизнь старой простыни
Фото reddit InaccessibleRail55
Блузка из наволочки
Фото reddit porkdumpling_
Рубашку сделали из старых штор
Фото reddit bryceromig
Когда-то это было постельное белье!
Фото reddit MindiMellow
Круто!
Фото reddit reillyfitz