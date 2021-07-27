Кто до этого додумался: 10 домов с очень странным дизайном – фото
27 июля 2021 , 08:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Владельцы этих домов хотели придумать что-то нестандартное и оригинальное. Но, кажется, они явно перемудрили: все выглядит, мягко говоря, очень странно.
Перед вами подборка фотографий домов и квартир с просто "адским" дизайном. Интересно, что представляли себе владельцы, когда решили создать этот шедевр?.. Конечно, вкусы у всех разные. Но здесь все настолько странно сделано, что хочется плакать от смеха. Чего только стоит джинсовая лестница!
Интересно Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-котта
Это просто "гениально"
Фото Reddit
Больше зеленого. Больше!
Фото Reddit
Что?
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Красиво жить не запретишь
Фото Reddit
Роскошно!
Фото Reddit
Не самое лучшее сочетание цветов, правда?
Фото Reddit
"Соседка сделала ремонт в гостинной в стилистике 70-х годов"
Фото Reddit
Тайная комната
Фото Reddit
И перекусить, и покупаться можно
Фото Reddit
Интересно Парень узнал, что старшая сестра – это его мама: как так случилось
Вот это да!
Фото Reddit