Квартиру не убирали 5 лет: девушка попыталась все исправить
Источник:Текток Тарины Аурики
Девушка опубликовала в сети видео квартиры, которую не убирали в течение 5 лет. Чтобы исправить это, ей понадобилось много времени.
Горы мусора, пласт грязи и пыли – с этим столкнулась девушка, когда решила помочь убрать в квартире больной женщине. Хозяйка часто страдала из-за депрессий и превратила свой дом в свалку.
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Женщина не убирала квартиру 5 лет
Тиктокер Аурика Тарина из Финляндии часто помогает навести порядок дома тем, кто сам не в состоянии это делать. Девушка снимает интересные видео и публикует их в своем тиктоке. Однако эта квартира поразила ее больше всего, ведь была полностью завалена мусором.
Тарина поделилась фотографиями до и после уборки, чтобы показать, какая большая разница между ними. Особенно заброшенной выглядела ванная комната: толстый слой грязи покрывал плитку и душ. Во время уборки девушка использовала не одну пару перчаток, губок и даже шпатель, потому что отмыть черные загрязнения было очень тяжело.
Ванную комнату превратили в мусорник / Скриншот с видео
Хозяйка квартиры давно превратила ванную комнату в помойку, где было много пустых бутылок и других отходов. Чтобы это все убрать, нужно было немало мусорных пакетов.
Всю грязь на плитке и между швами девушка отмывала вручную, а потом еще несколько раз шваброй. Она поделилась своим результатом на видео, и он поражает. Пользователи в комментариях были увлечены стараниями.