Поможет ватный диск: самый простой способ сделать красивый макияж глаз за несколько минут

Если мечтаете делать макияж, как профессиональные визажисты, но каждая попытка нарисовать что-то красивое на своем лице оборачивается провалом, не стоит опускать руки. Есть простые хитрости, которые помогут в таком случае.

Для создания красивого макияжа глаз без лишних усилий можно воспользоваться ватным диском. Как работает этот лайфхак, рассказываем далее.

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Как ватный диск поможет создать безупречный макияж

Полезным лайфхаком для идеального макияжа глаз в тикток поделилась блогер @dolcelunamakeup. Девушка утверждает, что для этого понадобится лишь палетка теней и кисточка для их растушевки. Однако хорошего эффекта с этими простыми составляющими поможет достичь обычный ватный диск.

Чтобы сделать макияж с ватным диском по ее инструкции, стоит сложить его в 2 раза, чтобы получился ровный треугольник. Далее этот треугольник широкой стороной следует приложить к складке верхнего века, выбрать цвет теней из палетки и растушевать его кисточкой на веках прямо поверх диска.

Как делать макияж с помощью ватного диска: смотрите видео

Теперь ватный диск надо сложить пополам и приложить его к внешнему уголку глаза по диагонали. На кисточку необходимо набрать более темный оттенок из палитры и растушевать его так же сверху диска.

Напоследок пальцем наберите оттенок теней с шиммером и нанесите его на подвижное веко. Подчеркните нижнюю слизистую с помощью светлого карандаша и добавьте на ресницы тушь – макияж готов.