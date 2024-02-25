Ее имя есть даже в космосе: топ интересных фактов о Лесе Украинке

25 февраля 1871-го года на свет появилась талантливая украинская писательница Лариса Петровна Косач, более известная как Леся Украинка. Кроме того, что легендарная авторкаоставила в наследство невероятное количество творческих шедевров, она также была и незаурядной личностью.

Чем интересна фигура Леси Украинки и какие оригинальные и небанальные факты скрывает биография выдающегося автора, рассказывает Life 24.

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Ребенок индиго

Если бы Леся Украинка жила в наше время, ее бы, вероятно, назвали ребенком индиго, ведь девочка научилась читать еще в 4 года, шестилетней она уже мастерски вышивала, а в 9 – написала свое первое стихотворение.

В свои 19 лет Леся Украинка создала учебник "Древняя история восточных народов" для своих сестер. Кроме того, поэтесса знала 7 языков – украинский, французский, немецкий, английский, польский, русский и итальянский. Причем говорила, что на французском общается лучше, чем на русском. Все это, действительно, признаки гениальности.

С самого детства писательница имела большой потенциал / Фото Энциклопедия жизни и творчества Леси Украинки

Изобретательница новых слов

Гениальность писательницы не ограничивались ее произведениями. Так, Леся Украинка ввела в украинский язык такие слова, как "напровесні" и "промінь". И если первое еще можно понять как литературный неологизм, то второе – это уже научный термин. Кстати, талант к созданию новых слов авторка могла унаследовать от своей матери – Елены Пчилки, которая дала жизнь словам: "мистецтво", "переможець", "палкий" и некоторым другим.

"Единственный мужчина" в нашем писательстве

Несмотря на болезненность и хрупкость Леси Украинки, Иван Франко назвал ее "единственным мужчиной в нашей литературе". Хотя сама Леся не считала себя достойной такого звания, ее считали чрезвычайно сильной женщиной и стойкой.

Стильная авторка

Известная авторка была не только своими творческими достижениями, но и утонченным стилем. В общем образ Леси Украинки можно охарактеризовать тремя словами: минимализм, романтика, патриотизм.

На большом количестве фотографий ее можно увидеть в романтических блузах с кокетливыми рукавами-фонариками, сдержанных длинных юбках прямого кроя и жакетах.

С украшениями Леся Украинка была осторожна: ей не нужны были перья в волосах или бантики на платье, чтобы оставаться в центре внимания. Поэтесса делала ставку на минимализм: кружевных перчаток, лаконичной шляпки и броши было достаточно.

Позволить себе немного больше писательница могла, наряжаясь для фотосессии или к праздникам. В юные годы Леся поддавалась веяниям моды и могла позировать в венке, с лентами в волосах или цветами.

Авторка имела изысканный, но сдержанный стиль / Фото Энциклопедия жизни и творчества Леси Украинки

Поэтесса, которая мастерски вышивала

Леся Украинка, хоть и не часто, делала собственноручно подарки – вышивала. Благодаря маме все девочки в семье любили вышивать. Елена Пчилка была в то время едва ли не самой выдающейся собирательницей и исследовательницей украинской вышивки. Она оставила в наследство 6 изданных альбомов украинских узоров.

Поэтому Леся Украинка с детских лет имела мечту – вышить отцу рубашку. На один из дней рождения ей подарили материалы, и в 9 лет она осуществила свою мечту. Также есть свидетельство, что с большой благодарностью за профессиональную помощь в трудные времена писательница подарила вышитую рубашку врачу из Ялты.

Кроме того, есть еще одна вещь, вышитая Лесей Украинкой и ее подругой Маргаритой Комаровой, – рушник на могилу Тараса Шевченко. Он хранится в Национальном музее Шевченко. Есть и фото, на котором вышивальщицы держат на коленях этот рушник, а рядом с ними стоит Михаил Косач.

Леся Украина вышила рушник на могилу Тарасу Шевченко / Фото музей "Тарасова гора"

Писательница с несколькими alter ego

Это не слишком известный факт, но у Леси Украинки был еще один псевдоним – Независимый Украинец. На рубеже 19 – 20 веков поэтесса увлекалась идеями социал-демократов. Она отмечала, что социал-демократическое движение, охватившее всю Европу, "слишком универсальное движение для того, чтобы могла украинская нация обойтись без него".

Леся Украинка переводила просветительские произведения для простого народа, которые вошли в так называемую Народную революционную библиотеку. Например, в издании "Сказка о неправедном царе, как он к разуму пришел и какой людям совет дал" указано: "Написал Феликс Волховский. Перевел с московского Независимый Украинец".

Также у Леси был криптоним "Н.С.Ж" – Независимый Союз Женский.

Авторка "под наблюдением"

Благодаря своей активной гражданской позиции Леся Украинка с 23-летнего возраста была под тайным наблюдением полиции. В музее выдающихся деятелей украинской культуры есть даже копия дела, которое было заведено на дворянку Ларису Петровну Косач. Причины "внимания" полиции были такие: связь с особо опасным политическим эмигрантом Михаилом Драгомановым, приверженность к украинской идее и к социал-демократическому движению.

Женщина, глаза которой изменили цвет

В последние годы жизни глаза Леси Украинки приобрели чрезвычайный голубой цвет. Интересно, что до того они не имели столь интенсивной окраски, а были скорее серыми. Этот факт, действительно, удивлял всех вокруг, ведь глаза поэтессы были как неземные. Об этом вспоминает в своих воспоминаниях Лесина сестра Исидора Косач-Борисова. Сохранилась даже фотография, портрет Украинки, сделанный именно в тот период. Жаль, правда, что фотография черно-белая, и разглядеть краски взгляда поэтессы не удается.

Портрет Леси Украины в последние месяцы ее жизни, который сделал Юрий Тесленко-Приходько / Фото Энциклопедия жизни и творчества Леси Украинки

Писательница, имя которой стало названием для астероида

Мало кто знает, что существует астероид, названный в честь поэтессы. Его полное название – 2616 Леся (2616 Lesya). Это астероид главного пояса, открыт 28 августа 1970 года.

Поэтесса, чей голос можно услышать и сегодня

Несколько лет назад в Украине представили единственную архивную запись голоса Леси Украинки.

Как звучит голос Леси Украинки: смотрите видео

Тогда в рамках проекта "Леся Украинка: 150 имен" презентовали полное нецензурированное собрание сочинений писательницы в 14-ти томах, а на выставке в Украинском доме можно было услышать единственную архивную запись с голосом Леси Украинки.