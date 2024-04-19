Всегда имеет с собой весы: Лилия Подкопаева раскрыла секреты спортивной фигуры

Известная гимнастка Лилия Подкопаева поделилась секретами своей удивительной фигуры, которая остается практически неизменной на протяжении многих лет.

Звезда призналась, что тщательно следит за рационом. Спортсменка любит перекусить, но контролирует количество потребляемой пищи, чтобы поддерживать форму. В чем еще секреты безупречного вида спортсменки, рассказываем дальше.

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Как Лилия Подкопаева держит тело в форме

Известная гимнастка говорит, что всегда стремится быть в лучшей форме. Она тренируется в спортивном зале 2 – 3 раза в неделю.

У меня есть такая маленькая привычка с 1993 года – я всегда ношу с собой весы. Мой муж смеется над этим. Шутки шутками, но когда ты думаешь, что ничего особенного не съел, а потом встаешь на весы – цифры могут быть совсем другими. Я уже давно знаю, что ем, но иногда все-таки хочется перекусить лишней булочкой... Я просто люблю поесть,

– поделилась Лилия Подкопаева.

Она добавила, что проверяет свой вес утром и вечером, чтобы контролировать ситуацию.

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Спортсменка призналась, что любит жареную картошку с соленым огурцом, курицей и котлетами, а также борщ с черным хлебом, салом и зеленым луком. Но при этом она любит и диетические салаты с рыбой, оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Мне сейчас 45 лет и я понимаю, что тело постоянно меняется, но мой вес стабилен уже 20 лет. Если я переела вчера, то сегодня могу и не есть ничего,

– добавляет Лилия Подкопаева.

Она отмечает, что придерживается принципа – шаг вправо, шаг влево, а также пристально следит за видом своего гардероба – если что-то меняется в талии или плечах, значит, пора заняться тренировками.