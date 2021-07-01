Любимая попыталась подстричь своего парня: он стал похож на песика – фото

Девушка хотела потренироваться делать мужскую стрижку на своем парне. Впоследствии он очень пожалел, что согласился на этот эксперимент.

Девушка по имени Эмили опубликовала результат стрижки в своем тиктоке emmmv__. Видео моментально "подорвало" соцсеть: его посмотрели более 3 миллионов раз. Неудивительно, что оно набрало столько просмотров: стрижка получилась не очень удачной.

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Как видим в начале видео, девушка хотела сделать популярную сегодня прическу в стиле андеркарт: сверху – волосы средней длины, а затылок и виски – подстрижены очень коротко.

Какую прическу хотела сделать Эмили / Скриншот тикток emmmv__

Возможно, у девушки был немного неудачный день, ведь прическа не удалась. Эмили не до конца выстригла волосы на виске, а сверху заплела косичку.

Парень не ожидал, что выйдет такая прическа / Скриншот тикток emmmv__

Удивительно, но очень похожую прическу делают для йоркширских терьеров. Им это очень подходит, а вот парень стал выглядеть немного забавненько.

Прическа для йоркширского терьера / Фото york-in.ru

Зрителям стало жаль парня, но они подбодрили его: ведь за 2-3 недели волосы отрастут, и можно будет сделать другую прическу. Впрочем, через несколько дней девушка все исправила: парень стал выглядеть действительно брутально.

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Эмили переделала прическу любимому за несколько дней / Скриншот тикток emmmv__

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В следующем видео девушка показала, как исправила ситуацию.