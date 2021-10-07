Люди раскритиковали дружку невесты из-за платья: что она с ним сделала

Людям не понравился поступок дружки невесты перед свадьбой. Девушка перешила свое платье, потому что оно некрасиво выглядело. Молодая вступилась за дружку: она не поняла, почему люди так агрессивно отреагировали.

Накануне свадьбы дружка по имени Бритни показала в тиктоке, как перекроила платье. По мнению девушки, платье было немного старомодным. Да и вообще не очень ей к лицу. А заплатила дружка аж 300 долларов.

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Платье мы заказали через Интернет и, к сожалению, она совсем мне не подходит. На модели платье выглядело по-другому. Это разочаровало меня и невесту, – рассказала Бритни.

Ничего страшного! Хотя девушка немного переживала, но смогла самостоятельно все перекроить: она обрезала рукава, увеличила вырез на груди и очертила талию. Действительно, Бритни смогла "спасти" это платье. Невеста тоже оценила изменения!

Как Бритни изменила платье – смотрите ниже

Видео набрало более 1,6 миллиона просмотров. Правда, некоторые люди начали обвинять Бритни в том, что она хочет затмить невесту своей красотой:

Если бы в моей подружки хватило смелости сделать это с платьем, которое я выбрала, я бы сказала ей не приходить на свадьбу.

Похоже, что вы – главный герой на чужой свадьбе.​

Но невеста успокоила пользователей тиктока. Она утверждает, что девушки сами выбирали себе платье, и ей наоборот понравилось, как дружка его переделала. Бритни тоже не ожидала такой ​​агрессивной реакции.

Я никогда не могла себе представить, что это видео привлечет столько внимания и что так много людей негативно отреагируют, – делится своими мыслями Бритни.

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Девушка также обнародовала фотографии со свадьбы. Там четко видно, что никто вообще не переживает из-за платья. Все счастливы и довольны!

Брітні с невестой / Скриншот тикток brittneyraetoday