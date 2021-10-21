Люди в восторге от поступка отца невесты на свадьбе: он удивил всех

Американка поделилась трогательным моментом из собственной свадьбы, когда отец вел ее под алтарь. Он неожиданно попросил, чтобы к ним присоединился еще один важный для невесты человек. Гости не сдерживали слез, ведь никто этого не ожидал.

Трогательное видео невеста опубликовала в своем тиктоке griffithk5. Всего за несколько дней ролик посмотрели более 2,5 миллиона людей. Все в восторге от такого красивого жеста!

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Мой отец удивил моего отчима, пригласив его пройтись с нами (к алтарю, – Life 24), – рассказала невеста.

@griffithk5 Reply to @meaganbylski a different perspective from our amazing videographer @maxbernardweddingvideos ♬ original sound - GriffithK5

Отец решил пригласить отчима всего за несколько минут до начала церемонии. Об этом знали только невеста и ее мама. Гости очень положительно отреагировали на столь красивый и дружелюбный поступок.

"Все там начали плакать, включая моего отчима, когда он шел с нами", – вспоминает невеста

Этот момент также засняли гости. Невеста сначала опубликовала их видео: оно вступило 3,4 миллиона просмотров.

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Пользователи тиктока были в восторге от этого момента. Люди гордятся отцом, ведь он сделал все, чтобы его дочь была счастливой на свадьбе: