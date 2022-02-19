"Мачеха моложе меня": девушка шокирована выбором отца

В семье обычно тяжело переживают развод. Особенно сложно детям, которым впоследствии приходится мириться с новыми избранниками родителей.

Этой 24-летней дочери точно не позавидуешь. Ее мачеха младше на 4 года, и она не знает, как с этим смириться.

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Мачеха младше дочери

Девушка решила поделиться своей историей на платформе Reddit. Она рассказала, что на прошлой неделе ее отец женился на девушке значительно моложе его. Это случилось вскоре после развода родителей, причиной которого стала молодая любовница.

Новый роман у отца начался только год назад, а свадьба была очень поспешной. Однако больше всего дочь волнует то, что ее новая мачеха младше ее.

Хорошо. В эти выходные мой папа женился на своей девушке. Мне 24, а моей новой мачехе 20,

– написала дочь.



Мачеха младше дочери / Фото Unsplash

Девушка также добавила, что у новой жены с отцом разница очень большая, а именно – 25 лет. Сейчас ее отцу 44, а когда начался роман любовнице было всего 19. Ее сообщение получило немало комментариев. Пользователи пытались поддержать девушку, а некоторые шутили по этому поводу.