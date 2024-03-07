Какой макияж сделать, чтобы идеально выглядеть на фото в паспорте: визажистка поделилась секретом

Нередко бывают случаи, когда фото в паспорте выглядит не так, как того бы хотелось. Конечный результат зависит не только от фотографа и непосредственно фотоаппарата, но и от удачно подобранного макияжа.

К слову, в тиктоке можно найти тысячи видео по хештегу #passportmakeup. На этих видео женщины создают макияж, который будет иметь эффектный и невероятный вид на фотографиях в документах.

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Визажистка Мата Мариэль рассказала, как делать макияж, чтобы он имел невероятный вид. Она объяснила, что освещение в студиях другое, поэтому необходимо уделить немного времени, чтобы создать идеальную кожу и подчеркнуть черты лица.

В чем секрет идеального макияжа для фото на паспорт

Как объяснила Мата Мариэль, секрет идеальной фотографии на паспорт заключается в симметрии. Она отметила, что при нанесении макияжа необходимо соблюдать баланс. К примеру, если одна бровь слегка выше другой, то это можно исправить с помощью карандаша. Кроме того, необходимо учитывать, что такой макияж будет иметь необычный вид и может казаться слишком "гламурным", однако на студийной фотографии это будет казаться иначе.

Так, как и в любых других случаях создания макияжа, необходимо начинать с основы. Визажистка Мата Мариэль советует выбрать такие тональные основы, которые будут иметь легкую текстуру и одновременно создавать эффект подтянутой кожи. Не стоит создавать плотный тон, ведь необходимо сохранить естественное сияние кожи.

Вторым шагом станет контуринг. С его помощью можно добавить теней, подчеркнуть скулы, нос, подбородок. Как объяснила визажистка, фото на паспорт делается при таком освещении, которое делает лицо слишком плоским. Именно поэтому необходимо сделать контуринг, чтобы придать лицу акцентов и подчеркнуть черты.



Контуринг – важный этап подготовки для фото на паспорт / Фото Freepik

Ухоженные брови являются ключом к успешному макияжу. Визажистка советует заполнить пробелы на бровях, а также с помощью консилера создать симметричную форму бровей.

Важно также использовать подводку или тени, чтобы создать стрелки. Это необходимо для того, чтобы увеличить и вытянуть форму глаз. Кроме того, можно добавить накладные ресницы. Возможно, это будет неудобно и необычно, однако на фото 100% будет иметь эффектный вид.

Говоря о макияже губ, то Мата Мариэль отметила – необходимо воспользоваться и карандашом, и помадой. Карандаш необходимо выбрать такого оттенка, который будет максимально приближенным к естественному цвету губ. Визажистка советует навести контур, немного растушевать карандаш, а сверху – нанести бальзам, блеск или помаду, которая предоставит губам живого сияния.

Блогерша показала свой макияж на паспорт: смотрите видео

Чтобы макияж не испортился к моменту, когда будут делать фото на паспорт или другие документы, необходимо нанести фиксирующий спрей.