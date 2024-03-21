Эстетика 90-х: как повторить культовый макияж Рэйчел из сериала "Друзья"

Модные тенденции имеют определенную цикличность, поэтому эстетика 90-х снова в тренде. Рэйчел Грин из сериала "Друзья" – одна из самых культовых и стильных героинь того периода, поэтому неудивительно, что сейчас ее образ становится снова популярным.

В моду вернулась, в том числе и прическа Рэйчел. Сама Дженнифер Энистон снова сделала себе такую стрижку, как в культовом сериале. Теперь визажистка Оксана Бугай показала, как сделать макияж, как у героини "Друзей".

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Макияж Рэйчел из "Друзей"

Визажистка рассказала, что Рэйчел имеет загорелую кожу, поэтому необходимо особенно тщательно подобрать основу. Если же такой нет, то можно создать ее самостоятельно. К примеру, визажистка не имела такой тональной основы, поэтому смешала сама нужный оттенок.

Чтобы сделать красивый объем на лице, необходимо нанести консилер на зону под глазами, а дальше провести линии по стандартной схеме для макияжа. Чтобы еще больше создать эффект загорелой кожи, необходимо тщательно и качественно поработать с бронзером.

Румяна также стоит выбирать теплого оттенка, чтобы продолжить эстетику загорелой кожи. Стоит обратить внимание, что наносить их надо ниже, чем в современном макияже, ведь эстетика 90-х предусматривала именно такое нанесение. После этого надо хорошо припудрить лицо.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Брови у Рейчел тоненькие, поэтому их надо слегка закрасить. Что же касается макияжа глаз, то он выполняется в серых оттенках – некий серый смоки-айс. Также надо прокрасить ресницы тушью.

Макияж губ – в коричневых оттенках. Сначала надо нанести карандаш, а после – помаду.

Секреты макияжа Рэйчел Грин из "Друзей": смотрите видео

Чтобы максимально воссоздать образ Рэйчел Грин из сериала "Друзья", можно создать такую же укладку, как у Дженнифер Энистон.