Эстетика Old money: как сделать трендовый макияж и иметь дорогой вид

Эстетика Old money не теряет своей актуальности уже больше года. Тренд на такой стиль охватил и бьюти-сферу, поэтому макияж "тихой роскоши" продолжают повторять тысячи женщин.

К слову стиль Old money, достигший пика в трендах прошлой весной, популярен практически всегда. Такая эстетика подчеркивает женственность, элегантность и изысканность, а как создать трендовый макияж в стиле Old money– далее в материале Life 24.

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Изысканный макияж в стиле Old money

Вероятно, почти все в сети видели фотографии девушки, которая представляет собой воплощение стиля и эстетики Old money. Хотя ее на самом деле и не существует, а она создана ИИ, однако ею вдохновляются тысячи пользователей, воспроизводящие стиль Old money.

Девушка, создана ИИ, которая является воплощением эстетики Old money: смотрите фото

Как говорят визажисты, главный секрет макияжа в стиле Old money– ровный тон и кожа, что имеет невероятное сияние. Чтобы добиться такого эффекта, во-первых, следует позаботиться о качественном увлажнении кожи. Во-вторых, тональное средство должно иметь легкую текстуру и естественный вид.

Если кожа имеет недостатки, то обязательно необходимо использовать консилер, который замаскирует сыпь или синяки под глазами. Чтобы лицо имело эффектный вид, стоит использовать бронзер, который также придаст сияние. Что касается румян, то визажисты советуют выбирать естественные оттенки.

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Макияж глаз не должен быть ярким. Эстетика Old money подразумевает использование коричневых и чудесных оттенков. Можно добавить легкую стрелку и выкрасить ресницы.

Губы также должны иметь естественный, но в то же время дорогостоящий вид. Так что стоит воспользоваться карандашом такого оттенка, который темнее природного цвета губ, а поверх – добавить помаду или легкий блеск.

Макияж в стиле Old money: смотрите видео

Пошаговая инструкция, как сделать макияж Old money: смотрите видео

К слову, чтобы создать макияж в стиле Old money, необязательно использовать люксовую или очень дорогую косметику. Подойдут и средства из массмаркета, однако они должны быть хорошего качества.