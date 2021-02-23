Большинство используют макияж для того, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть свою красоту. Но словацкая визажистка видит в макияже искусство, а ее яркие работы напоминают настоящие картины.

21-летняя Люция Перешова из Словакии стала известна благодаря своим сюрреалистическим макияжам, в которых она активно использует картины знаменитых художников. Сейчас на ее странице в инстаграме 185 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее творчеством.

Читайте также: Художник рисует портреты звезд карандашом – их не отличишь от фотографии: невероятные фото

В прошлом году о девушке даже написали на официальной странице Инстаграма.

Увидеть лицо, которое мне так хорошо знакомо и превратить его в нечто совершенно неузнаваемое – это очень сюрреалистический опыт,

– рассказала девушка

Визажистка воссоздает части работ Сальвадора Дали, Анри Матисса, Пита Мондриана, Василия Кандинского и других художников. Она обожает авангардизм, в частности – в ее макияжах можно увидеть много абстрактного искусства.

Люция Перешова также вдохновляется работами современных иллюстраторов и создает собственные оригинальные образы. Она изображает абстракцию, людей, пейзажи и даже ностальгирует по Windows 95! Девушка советует носить такой необычный макияж даже в обычный, будний день.