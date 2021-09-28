Малазиец отпраздновал 100-летний юбилей: он рассказал о главном секрете долголетия

Учитель-долгожитель из Малайзии даже в 100 лет продолжает вести активный образ жизни. Он поделился несколькими простыми правилами, которым следует еще с юных лет. Соблюдать правила, которые позволили мужчине дожить до такого возраста, будет легко каждому.

Бахрума Басара отпраздновал свой 100-летний юбилей в кругу семьи 25 сентября. За свою жизнь мужчина пережил много изменений: путешествовал по стране, выращивал рис и даже работал учителем в столичной школе. После женитьбы его семья стремительно увеличивалось, и сейчас у юбиляра 11 детей, 28 внуков и 25 правнуков.

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Читает новости на компьютере

Бывший учитель уже не занимается с детьми в школах, но и до сих пор работает над тем, чтобы поддерживать умственную активность на прежнем уровне.

Для этого Бахрума Басара, в отличие от многих своих сверстников, освоил современную технику и пользуется собственным ноутбуком. Каждое утро он читает на сайтах новости, чтобы всегда быть в курсе последних событий в мире. Это позволяет ему постоянно получать новые знания и тренировать свой мозг.

Малазиец отпраздновал 100-летний юбилей с семьей / Фото astroawani

Не соблюдается диет

Как и в молодости, 100-летний Бахрума Басара четко придерживается распорядка дня. Только с одним отличием: теперь он отправляется на ежедневную прогулку не один, а в сопровождении кого-то из детей. Он считает, что это помогает ему сохранять как свое физическое, так и психическое здоровье.

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Самым главным своим секретом мужчина считает правильное питание. Он добавляет в свой рацион как можно больше фруктов и овощей. При этом у него нет никаких запретов на конкретные продукты, он придерживается простого правила – знать во всем меру: "Я придерживаюсь науки: есть, когда голоден, и пить, когда чувствую жажду. Мы знаем, сколько людям на самом деле нужно есть и пить".

Долгожитель советует есть много овощей и во всем соблюдать меру / Фото The Sun Daily

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Когда же долгожителя спросили, что он думает о вакцинации от COVID-19, мужчина без колебаний ответил, что давно вакцинировался и уже видит в этом преимущества: "После введения вакцины от COVID-19 ​я чувствую увереннее, выходя на улицу. Вакцина – это хорошо, не бойтесь", – говорит Бахрума Басара.