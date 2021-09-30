Мальчик получил тысячи поздравлений с днем ​​рождения после трогательной просьбы отца

Отец сделал замечательный сюрприз для своего сына, у которого аутизм. Он попросил подписчиков в твиттере поздравить ребенка с днем ​​рождения, потому что у него нет друзей. Откликнулись тысячи людей!

У мальчика тяжелая форма аутизма, из-за чего ему сложно общаться с людьми. Но он искренне желает подружиться с кем-то. Вторая его мечта – научиться водить автомобиль.

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Даниэль – мой сын. У него глубокий аутизм. Вообще нет друзей. Сегодня у него день рождения. Он написал, что хочет научиться водить автомобиль и подружиться. Пожалуйста, поздравьте с днем ​​рождения. Пожалуйста, покажите ему свою заботу. Поделитесь, пожалуйста, – написал отец.

Даниэль очень хочет найти друзей / Фото твитер kevharrison_

Как приятно, что пользователи сразу отреагировали на такую ​​просьбу отца. Всего за один день твит набрал более 111 тысяч лайков, а репостнули его аж 18 тысяч раз. Люди со всего мира поздравляли Даниэля с днем ​​рождения.

Мой щенок и я хотели бы пожелать тебе счастливого дня рождения, Даниэль. Хорошего тебе дня, друг!

Скриншот твитер Rhys

Привет, Даниэль! Поздравляем с днем ​​рождения из Германии, недалеко от Франкфурта с большим аэропортом. Вот маленький друг, который празднует вместе с тобой!

Скриншот твитер MircoForst

Дорогой Даниэль. Это Финнеган, лиса, живущая в моем саду. Она каждый день ждет, когда я принесу обед. Финн любит жареную курочку, но не откажется и от хот-дога (хотя порой оставляет сосиски сорокам). Она такая же милая, как и ты, и поздравляет тебя с днем ​​рождения.

Скриншот твитер Bari_EU

Привет, Даниэль, с днем ​​рождения или bon anniversaire, как говорят во Франции. Это фото Большого Джона – трицератопса, с которым я недавно познакомилась. Все мальчики хотят посмотреть на динозавра в свой день рождения, правильно?

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Скриншот твитер kimwillsher1

Привет, Даниэль, я живу в глубинке Австралии. Я и мой песик Малли хотели бы поздравить тебя с днем ​​рождения. У тебя теперь есть два новых друга – обращайся в любое время.

Скриншот твитер SITC_CEO_Shanna

Вы тоже можете поздравить Даниэля с днем ​​рождения под этим сообщением!