Маленькие хулиганы: 10 детей, которые сильно испугали своих родителей

Дети могут быть еще хулиганами! Эти маленькие красавицы и красавчики только начинают изучать мир, поэтому и с ними частенько происходят разные забавные ситуации. А "разгребать" все приходится родителям…

Мамы и папы со всего мира поделились реально удивительными проделками своих детей на развлекательном ресурсе Reddit. Они позволили себе отвлечься всего на несколько минут, а когда вернулись к малышам, то у них просто не было слов. Это стоит увидеть!

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Дети замолчали, из-за чего мама очень удивилась. Когда зашла в комнату, то увидела вот это

Фото твітер OmoKiikan

Как? Просто как?

Фото reddit AwaitingCombat

Дети поняли, что делать с фломастерами...

Фото imgur Heisenburgerballs

Дочь думала, что это просто белая вода

Фото reddit AyrtonTV

Дети просто обнаружили машинку для стрижки. Стильно!

Фото reddit passingglans

Сын говорил, что ему жарко, потому попросил купить мороженое. Интересная идея!

Фото reddit PotentialApathy

Упс...

Фото reddit joelito731

Пенная вечеринка!

Фото reddit

"Сын очень хотел показать мне рисунок, который он нарисовал камнем на авто"

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Фото reddit F*CK_DA_THALMOR

Дети хотели покормить собачку

Фото reddit 8slipknot8