Мама нашла простой способ справиться с тревогой сына: помогла нашивка

Когда женщина узнала, что ее сын боится идти в школу, то пришила ему на рукав милое послание. Теперь мальчик спокойный, а другие родители также могут воспользоваться таким простым способом.

На прошлой неделе 5-летнем Дэйву пришлось вернуться в начальную школу после долгого перерыва. Его мать, 35-летняя Кейт Гарнет, увидела, что сына что-то беспокоит. Интуиция ее не подвела: мальчик очень боялся снова идти в школу и чувствовал из-за этого тревогу.

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Женщина решила поддержать своего мальчика. Она слышала, что другие родители также переживали похожие трудности. Они давали своим детям браслеты или другие предметы, которые будут напоминать о доме: "Я не хотел давать Дэйву ничего, что он мог бы потерять, потому что он бы тогда еще больше расстроился ", – пояснила мама.

Тогда Кейт нашла другой оригинальный способ всегда быть рядом с сыном: она нашила ему на рукавах джемпера два маленьких крестика, означающие поцелуи. Дэйви всегда носит этот джемпер, поэтому потерять такое милое сообщение просто невозможно.

Мама нашила "поцелуи" сыну на рукава, чтобы он не тревожился в школе / Фото Daily Star

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Она показала Дэйву рукав и объяснила: если он будет чувствовать себя растерянно или плохо, он может просто поцеловать эти нашивки и отправить поцелуй домой. Так мальчик не будет чувствовать себя одиноким и почувствует поддержку семьи:

Некоторым детям легко возвращать в школу, они заходят и не оглядываются. Но для других это сложнее, и у родителей тогда тоже просто сердце разрывается,

– говорит Кейт

В конце концов это действительно сработало. Когда Кейт забирала сына домой из школы, он не раз спрашивал ее, дошли ли его поцелуи домой. Женщина призналась, что теперь, видя спокойного сына, она и сама стала чувствовать себя более уверенно и прекратила волноваться, пока он в школе.

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А мама из Великобритании нашла другой способ не только порадовать своего сына, но и проявить свою креативность. Она уже больше года ежедневно делает для мальчика необычные обеды: в ланчбоксы она складывает еду в форме животных, героев игр и мультфильмов. Даже друзья маленького Филиппа в восторге от ярких и полезных обедов!